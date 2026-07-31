Байдачный: ФИФА и УЕФА себя развалят, на передовую выйдет Россия

«Это разборки ФИФА и УЕФА, в которых мы не участвуем. У них все время что-то не получается. Все началось с того, что Инфантино решил отменить красную карточку игроку сборной США по просьбе Трампа. В любой другой стране он бы этого не сделал. Ему надо было написать заявление и уходить. Так поступают нормальные мужчины. Но Инфантино этого не делает.



Потом паузы во время матчей — это уже не футбол, а хоккей. Этих чаепитий в играх быть не должно, футбол ломается. Так нельзя поступать ради какой-то рекламы. Видимо, в 2030 году собираются придумать еще какой-то бардак, поэтому УЕФА выступил. Моё мнение, что на территории США нельзя проводить никаких соревнований. Деньги застилают и уничтожают все. Если Россия — член УЕФА, значит, тоже надо поддерживать их позицию.



Не переживайте, ФИФА и УЕФА себя развалят. До этого осталось недалеко. Тогда на первые роли выйдет Россия. Просто сейчас пока никак не выйти. Но потом ФИФА и УЕФА себя уничтожат. Мой прогноз: очень скоро Европа станет задворками, а на передовой будет Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия, а Америка — на своем континенте. Сейчас уже мнение Европы мало кого интересует», — сказал Байдачный.