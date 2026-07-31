Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Родина
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
01.08
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.36
П2
2.53
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
4
:
Малишево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брага
4
:
Железничар Пн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
МЛ Витебск
2
П1
X
П2

Байдачный: ФИФА и УЕФА себя развалят, на передовую выйдет Россия

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Байдачный в интервью «Советскому спорту» прокомментировал возможный бойкот УЕФА предстоящих чемпионатов мира из-за конфликта с ФИФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.

Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ и АФК также выступили против инициативы организации, из-за чего к возможному бойкоту могут присоединиться сборные из Азии и Южной Америки.

«Это разборки ФИФА и УЕФА, в которых мы не участвуем. У них все время что-то не получается. Все началось с того, что Инфантино решил отменить красную карточку игроку сборной США по просьбе Трампа. В любой другой стране он бы этого не сделал. Ему надо было написать заявление и уходить. Так поступают нормальные мужчины. Но Инфантино этого не делает.

Потом паузы во время матчей — это уже не футбол, а хоккей. Этих чаепитий в играх быть не должно, футбол ломается. Так нельзя поступать ради какой-то рекламы. Видимо, в 2030 году собираются придумать еще какой-то бардак, поэтому УЕФА выступил. Моё мнение, что на территории США нельзя проводить никаких соревнований. Деньги застилают и уничтожают все. Если Россия — член УЕФА, значит, тоже надо поддерживать их позицию.

Не переживайте, ФИФА и УЕФА себя развалят. До этого осталось недалеко. Тогда на первые роли выйдет Россия. Просто сейчас пока никак не выйти. Но потом ФИФА и УЕФА себя уничтожат. Мой прогноз: очень скоро Европа станет задворками, а на передовой будет Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия, а Америка — на своем континенте. Сейчас уже мнение Европы мало кого интересует», — сказал Байдачный.

В феврале 2022 года и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.