Байдачный: ФИФА и УЕФА себя развалят, на передовую выйдет Россия

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ и АФК также выступили против инициативы организации, из-за чего к возможному бойкоту могут присоединиться сборные из Азии и Южной Америки.
«Это разборки ФИФА и УЕФА, в которых мы не участвуем. У них все время что-то не получается. Все началось с того, что Инфантино решил отменить красную карточку игроку сборной США по просьбе Трампа. В любой другой стране он бы этого не сделал. Ему надо было написать заявление и уходить. Так поступают нормальные мужчины. Но Инфантино этого не делает.
Потом паузы во время матчей — это уже не футбол, а хоккей. Этих чаепитий в играх быть не должно, футбол ломается. Так нельзя поступать ради какой-то рекламы. Видимо, в 2030 году собираются придумать еще какой-то бардак, поэтому УЕФА выступил. Моё мнение, что на территории США нельзя проводить никаких соревнований. Деньги застилают и уничтожают все. Если Россия — член УЕФА, значит, тоже надо поддерживать их позицию.
Не переживайте, ФИФА и УЕФА себя развалят. До этого осталось недалеко. Тогда на первые роли выйдет Россия. Просто сейчас пока никак не выйти. Но потом ФИФА и УЕФА себя уничтожат. Мой прогноз: очень скоро Европа станет задворками, а на передовой будет Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия, а Америка — на своем континенте. Сейчас уже мнение Европы мало кого интересует», — сказал Байдачный.
В феврале 2022 года и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.