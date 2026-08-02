Буффон отказался от работы в системе сборных Италии

«Энтузиазм Мальдини почти меня переубедил, но я остался при своем мнении. С 1991 года я не позволял себе больше 20 дней отдыха. Настало время посвятить себя жене, детям и родителям. Мне нужно перезагрузиться», — сказал Буффон.