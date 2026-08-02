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Буффон отказался от работы в системе сборных Италии

Легендарный вратарь решил взять паузу в карьре и посвятить время семье, несмотря на предложение Паоло Мальдини.

Источник: AP 2024

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, что отказался от предложения занять руководящую должность в структуре национальных команд. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Энтузиазм Мальдини почти меня переубедил, но я остался при своем мнении. С 1991 года я не позволял себе больше 20 дней отдыха. Настало время посвятить себя жене, детям и родителям. Мне нужно перезагрузиться», — сказал Буффон.

По словам бывшего голкипера, Паоло Мальдини и Леонардо предложили ему должность координатора, который должен был курировать работу основной и молодежных сборных Италии.

Буффон поблагодарил собеседников за доверие, однако решил временно приостановить работу в футболе, чтобы уделить больше времени семье.