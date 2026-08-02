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Каррера ответил, поедет ли работать в Беларусь или Казахстан

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что принял бы предложение возглавить сборную Беларуси или Казахстана, — его слова прозвучали в видео на странице Fonbet в соцсети.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тема возникла после того, как итальянцу напомнили о решении его соотечественника Фабио Каннаваро возглавить сборную Узбекистана.

— Если бы поступило предложение возглавить сборную Беларуси или Казахстана?

— Я бы его принял, потому что тренировать национальную сборную — интересно. Мне нравятся новые вызовы, и это могло бы стать важным испытанием для меня, — сказал Каррера.

Специалист также не исключил, что однажды может возглавить клуб из чемпионата Беларуси или Казахстана.

62-летний тренер в принципе не скрывает желания вернуться к работе на постсоветском пространстве и в последнее время активно комментирует такие сценарии: недавно он говорил, что готов возглавить даже ЦСКА — принципиального соперника «Спартака», — объясняя это тем, что тренер должен работать там, где его хотят видеть. Заходила речь и о возможном возвращении в структуру сборной Италии, где Каррера прежде работал ассистентом Антонио Конте.

Именно с Конте связана и главная страница его биографии в России: приехав в «Спартак» помощником Дмитрия Аленичева, Каррера принял команду по ходу сезона-2016/17 и привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству, а затем выиграл и Суперкубок России. С московским клубом итальянец расстался осенью 2018 года, после чего работал в Италии, Греции и Армении, но повторить спартаковский успех нигде не сумел.