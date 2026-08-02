Каррера ответил, поедет ли работать в Беларусь или Казахстан

62-летний тренер в принципе не скрывает желания вернуться к работе на постсоветском пространстве и в последнее время активно комментирует такие сценарии: недавно он говорил, что готов возглавить даже ЦСКА — принципиального соперника «Спартака», — объясняя это тем, что тренер должен работать там, где его хотят видеть. Заходила речь и о возможном возвращении в структуру сборной Италии, где Каррера прежде работал ассистентом Антонио Конте.