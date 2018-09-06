Гризманн и Дембеле показали чемпионскую походку

Форварды Антуан Гризманн и Усман Дембеле показали чемпионскую походку перед тренировкой команды для официального инстаграма сборной.

Гризманн на ЧМ-2018 забил 4 гола и был признан третьим лучшим игроком турнира. В августе его «Атлетико» выиграл Суперкубок Европы.



21-летний Дембеле провел 4 матча на ЧМ, чемпионат Испании он начал с 2 голов в 3 матчах.