Еще одно испытание для Черчесова: анонс матча Венгрия — Россия
Матч лидеров группы.
Матч лидеров группы.
Сборная России в матче с Сербией в очередной раз показала, за счет чего она переигрывает соперников. Можно меньше владеть мячом, меньше бить по воротам, главное — заставлять соперника ошибаться и быть эффективнее в реализации. Убаюкав сербов в первом тайме (хотя и там было два стопроцентных момента), после перерыва Дзюба и Ко наказали противника за слабую игру в обороне, ну, а Вячеслав Караваев вообще сотворил шедевр.
При всем при этом выдать еще одну такую игру будет очень непросто. Вопросов много: у Андрея Семенова и Зелимхана Бакаева были повреждения — готовы ли играть? Получится ли снова устроить такой интенсивный прессинг?
Венгры удивили в матче с Турцией, от них ждали контратакующие игры, а они задавили хозяев в первом тайме, обстучали штанги и перекладины, в итоге закономерно победили, пусть и забили под конец матча. У сборной Венгрии интересный состав: есть футболисты из бундеслиги — в первую очередь, вратарь Петер Гулачи и защитник Вилли Орбан из «РБ Лейпциг», есть и талантливая молодежь, тут выделяется 19-летний Доминик Собослаи (он и положил туркам со штрафного).
Россия снова считается фаворитом, хотя гостевые матчи команде Станислава Черчесова даются тяжелее домашних, можно вспомнить, например, выезд в Швецию в прошлой Лиге наций. У нас
Андрей Санталов