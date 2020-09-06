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08:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Еще одно испытание для Черчесова: анонс матча Венгрия — Россия

Матч лидеров группы.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в матче с Сербией в очередной раз показала, за счет чего она переигрывает соперников. Можно меньше владеть мячом, меньше бить по воротам, главное — заставлять соперника ошибаться и быть эффективнее в реализации. Убаюкав сербов в первом тайме (хотя и там было два стопроцентных момента), после перерыва Дзюба и Ко наказали противника за слабую игру в обороне, ну, а Вячеслав Караваев вообще сотворил шедевр.

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При всем при этом выдать еще одну такую игру будет очень непросто. Вопросов много: у Андрея Семенова и Зелимхана Бакаева были повреждения — готовы ли играть? Получится ли снова устроить такой интенсивный прессинг? Все-таки сил на это уходит много. Готов ли выйти на поле 37-летний Юрий Жирков, а если нет, то кто его заменит? Артем Дзюба выдал мощный матч, но опять же, хватит ли его заряда его батарейкам? С Романом Нойштедтером, Антоном Миранчуком и Александром Соболевым, например, сборная все-таки выглядит не так сильно.

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Венгры удивили в матче с Турцией, от них ждали контратакующие игры, а они задавили хозяев в первом тайме, обстучали штанги и перекладины, в итоге закономерно победили, пусть и забили под конец матча. У сборной Венгрии интересный состав: есть футболисты из бундеслиги — в первую очередь, вратарь Петер Гулачи и защитник Вилли Орбан из «РБ Лейпциг», есть и талантливая молодежь, тут выделяется 19-летний Доминик Собослаи (он и положил туркам со штрафного).

Россия снова считается фаворитом, хотя гостевые матчи команде Станислава Черчесова даются тяжелее домашних, можно вспомнить, например, выезд в Швецию в прошлой Лиге наций. У нас по-прежнему неоптимальный состав, и это будет второй матч за 4 дня. А Венгрия, кстати, в отборе на Евро обыграла дома и Хорватию, и Уэльс. Учитывая все эти моменты, симпатично смотрится такой вариант — Венгрия не проиграет. В БК Winline на это дают коэффициент 1,8.

Андрей Санталов

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