Италия сыграет с Германией, Испания — с Нидерландами в плей-офф Лиги наций

Матчи пройдут между победителями групп в Лиге А и командами, которые заняли в них вторые места.
- Италия — Германия
- Дания — Португалия
- Нидерланды — Испания
- Хорватия — Франция
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 20 марта, ответные — 23 марта. Команды, указанные в парах первыми, стартовый матч проведут дома.
Победители двух первых четвертьфиналов образуют первый полуфинал, двух последних — второй полуфинал. Полуфинальные матчи пройдут 4 и 5 июня, финал — 8 июня. Место проведения полуфиналов и финалов Лиги наций будет определено позднее.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее Хорватии (0:0, пен. 5:4). Победителем первого турнира в 2019 году стала сборная Португалии, второй турнир в 2021 году выиграла сборная Франции.