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Италия сыграет с Германией, Испания — с Нидерландами в плей-офф Лиги наций

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Наций, которая определила четвертьфинальные пары плей-офф Лиги А.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матчи пройдут между победителями групп в Лиге А и командами, которые заняли в них вторые места.

  • Италия — Германия
  • Дания — Португалия
  • Нидерланды — Испания
  • Хорватия — Франция

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 20 марта, ответные — 23 марта. Команды, указанные в парах первыми, стартовый матч проведут дома.

Победители двух первых четвертьфиналов образуют первый полуфинал, двух последних — второй полуфинал. Полуфинальные матчи пройдут 4 и 5 июня, финал — 8 июня. Место проведения полуфиналов и финалов Лиги наций будет определено позднее.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее Хорватии (0:0, пен. 5:4). Победителем первого турнира в 2019 году стала сборная Португалии, второй турнир в 2021 году выиграла сборная Франции.

Италия
Германия
Испания
Нидерланды
Франция
Хорватия
Дания
Португалия
Лига наций: таблица и календарь