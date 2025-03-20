Матч Италия — Германия 20 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

В предыдущем розыгрыше Лиги наций (2022−23) Германия не дошла до полуфинала, заняв третье место в группе, где первой стала как раз Италия. При этом очные встречи остались за бундесманшафт, которую тогда возглавлял нынешний главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. В Болонье соперники сыграли вничью 1:1, а через 10 дней, 14 июня 2022 года, в Менхенгладбахе сборная Германии разгромила «Скуадру адзурру» со счетом 5:2. Пока эта последняя очная встреча этих соперников.
Сборную Италии тогда возглавлял Роберто Манчини. Заняв первое место в группе, где последней, к слову, оказалась Англия, вылетевшая в Лигу В, итальянцы попали в итоговый турнир четырех, который прошел в Нидерландах в июне 2023 года. В полуфинале они уступили Испании, а в матче за третье место справились с хозяевами мини-турнира голландцами (3:2).
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги наций вы можете найти здесь.
Букмекеры считают шансы команд Юлиана Нагельсманна и Лучано Спаллетти на победу равными. Ставки на П1 и П2 принимаются с одинаковым коэффициентом (2.80). В других конторах отдают небольшое предпочтение немцам (2.65 против 2.85). Ответный матч состоится 23 марта в Дортмунде, и вероятность прохода в полуфинал сборной Германии оценивается значительно выше, чем итальянцев — коэффициент 1.50 против 2.60.