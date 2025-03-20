Матч Италия — Германия 20 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

В предыдущем розыгрыше Лиги наций (2022−23) Германия не дошла до полуфинала, заняв третье место в группе, где первой стала как раз Италия. При этом очные встречи остались за бундесманшафт, которую тогда возглавлял нынешний главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. В Болонье соперники сыграли вничью 1:1, а через 10 дней, 14 июня 2022 года, в Менхенгладбахе сборная Германии разгромила «Скуадру адзурру» со счетом 5:2. Пока эта последняя очная встреча этих соперников.