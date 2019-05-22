Комментаторов «Матч ТВ» угостили раками перед финалом Кубка России
Волжская классика.
Волжская классика.
«Крылья Советов» организовали прогулку по Волге для журналистов, работающих на финале Кубка России. В числе участников прогулки были и комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Михаил Поленов.
Гостей Самары по традиции угостили раками.
«Замечательная прогулка по Волге! Спасибо, «Крылья Советов», — твитнул Генич.
Раньше в этом сезоне «Крылья Советов» дарили комментаторам «Матч ТВ» леща.
Андрей Санталов