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22 мая, источник: Sportmail.ru

Комментаторов «Матч ТВ» угостили раками перед финалом Кубка России

Волжская классика.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» организовали прогулку по Волге для журналистов, работающих на финале Кубка России. В числе участников прогулки были и комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Михаил Поленов.

Гостей Самары по традиции угостили раками.

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«Замечательная прогулка по Волге! Спасибо, «Крылья Советов», — твитнул Генич.

Раньше в этом сезоне «Крылья Советов» дарили комментаторам «Матч ТВ» леща.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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