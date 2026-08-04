Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Мьельбю
1
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.20
П2
46.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арарат-Армения
2
:
Целе
1
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.05
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ауда
1
:
Динамо Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Мх
1
:
Крылья Советов
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.72
П2
6.33
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.23
П2
1.64
Футбол. Кубок России
20:45
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Олимпиакос П
:
НЕК Неймеген
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.81
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Юнион
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.55
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Спарта П
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.65
П2
2.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Ларн
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Шэмрок Роверс
:
Эгнатия
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Родина
5
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
0
:
Ростов
4
П1
X
П2

«Ростов» разгромил «Акрон» в матче Кубка России

«Ростов» разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0 в выездном матче первого тура группового этапа Пути Кубка России. Встреча группы D прошла в Самаре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Голы в составе победителей забили Олакунле Олусегун (4-я минута), Ярослав Михайлов (7-я), Имран Азнауров (50-я) и Данила Прохин (65-я). Для 23-летнего Михайлова, перешедшего в ростовский клуб из «Зенита» 14 июля, этот мяч стал дебютным за новую команду.

Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА. В следующем туре, который состоится 18 августа, «Акрон» встретится с ЦСКА, а «Ростов» в тот же день проведет матч с «Локомотивом».

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3 (основное время завершилось со счетом 1:1).

Акрон
0:4
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Кубок России, Группа D
4.08.2026, 16:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Олакунле Олусегун
4′
Ярослав Михайлов
7′
Имран Азнауров
50′
Данила Прохин
65′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
89
Денис Попенков
80
Хетаг Хосонов
10
Кевин Аревало
24
Йонуц Неделчару
8
Кристиян Бистрович
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
51
Руслан Меткалов
74′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
14
Юрий Железнов
66′
28
Эдуардо Фернандес Дуду
26
Родриго Эшковал
46′
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
37′
67
Никита Платон
Ростов
84
Артем Петров
22
Давид Семенчук
21
Даниил Шанталий
57
Илья Жбанов
6
Олакунле Олусегун
27
Данила Прохин
4
Виктор Мелехин
46′
3
Умар Сако
40
Игор Ногейра
46′
59
Никита Бабакин
80
Карим Мадрахимов
83′
11
Ибрагим Мафус Аджаса
73
Имран Азнауров
76′
7
Роналдо
5
Ярослав Михайлов
83′
13
Денис Титов
Статистика
Акрон
Ростов
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
5
4
Угловые
8
2
Фолы
11
15
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Денис Мирошник
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти