«Ростов» разгромил «Акрон» в матче Кубка России

Голы в составе победителей забили Олакунле Олусегун (4-я минута), Ярослав Михайлов (7-я), Имран Азнауров (50-я) и Данила Прохин (65-я). Для 23-летнего Михайлова, перешедшего в ростовский клуб из «Зенита» 14 июля, этот мяч стал дебютным за новую команду.
Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА. В следующем туре, который состоится 18 августа, «Акрон» встретится с ЦСКА, а «Ростов» в тот же день проведет матч с «Локомотивом».
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3 (основное время завершилось со счетом 1:1).
Срджан Благоевич
Джонатан Альба
Олакунле Олусегун
4′
Ярослав Михайлов
7′
Имран Азнауров
50′
Данила Прохин
65′
32
Игнат Тереховский
89
Денис Попенков
80
Хетаг Хосонов
10
Кевин Аревало
24
Йонуц Неделчару
8
Кристиян Бистрович
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
51
Руслан Меткалов
74′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
14
Юрий Железнов
66′
28
Эдуардо Фернандес Дуду
26
Родриго Эшковал
46′
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
37′
67
Никита Платон
84
Артем Петров
22
Давид Семенчук
21
Даниил Шанталий
57
Илья Жбанов
6
Олакунле Олусегун
27
Данила Прохин
4
Виктор Мелехин
46′
3
Умар Сако
40
Игор Ногейра
46′
59
Никита Бабакин
80
Карим Мадрахимов
83′
11
Ибрагим Мафус Аджаса
73
Имран Азнауров
76′
7
Роналдо
5
Ярослав Михайлов
83′
13
Денис Титов
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
Боковой судья
Денис Мирошник
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти