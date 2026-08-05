«Родина» разгромила «Рубин» в матче Кубка России

Для казанского клуба это поражение стало самым крупным с апреля 2022 года. Тогда в рамках 27-го тура чемпионата России, «Рубин» уступил «Сочи» со счетом 0:6. Для «Родины» данный успех является самым крупным в истории выступлений против команд высшего дивизиона.