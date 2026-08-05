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«Родина» разгромила «Рубин» в матче Кубка России

В первом туре группового этапа Кубка России по футболу (путь РПЛ) московская «Родина» одержала победу над казанским «Рубином».

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра группы А состоялась в Химках. Хозяева поля добились победы со счетом 5:0. В составе «Родины» отличились Магомедхабиб Абдусаламов, оформивший дубль (13-я и 51-я минуты), а также Андрей Егорычев (59), Артур Гарибян (78) и Артем Максименко (85).

Для казанского клуба это поражение стало самым крупным с апреля 2022 года. Тогда в рамках 27-го тура чемпионата России, «Рубин» уступил «Сочи» со счетом 0:6. Для «Родины» данный успех является самым крупным в истории выступлений против команд высшего дивизиона.

Во втором туре «Родина» 18 августа сыграет дома с «Оренбургом». «Рубин» днем позже примет на своем поле московский «Спартак».

Родина
5:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Группа A
4.08.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Франк Артига
Голы
Родина
Магомедхабиб Абдусаламов
13′
Магомедхабиб Абдусаламов
51′
Андрей Егорычев
59′
Артур Гарибян
78′
Артем Максименко
85′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
3
Лео Гогличидзе
77
Артур Гарибян
9
Артем Максименко
19
Дмитрий Тананеев
6
Руслан Фищенко
67′
80
Станислав Бессмертный
72′
49
Илья Дятлов
5
Андрей Егорычев
65′
23
Кирилл Ушатов
18
Магомедхабиб Абдусаламов
79′
72
Астемир Гордюшенко
26
Артем Мещанинов
46′
55
Митя Крижан
8
Икер Посо
65′
10
Йорди Рейна
Рубин
86
Никита Корец
4
Константин Нижегородов
3
Дениль Мальдонадо
9′
51
Илья Рожков
44
Даниил Кузнецов
14
Игнасио Начо Сааведра
98
Никита Лобов
42′
46′
5
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
52′
12
Андерсон Арройо
59
Даниил Моторин
52′
11
Назми Грипши
99
Дардан Шабанхаджай
52′
22
Велдин Ходжа
83′
77
Александр Юкич
69′
23
Руслан Безруков
Статистика
Родина
Рубин
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
11
3
Угловые
5
2
Фолы
18
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти