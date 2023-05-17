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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Григорян нашел себе новую команду

«Кубань» объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт краснодарской команды.

КубаньФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона. Контракт 56-летнего специалиста с «Кубанью» может быть продлен на следующий сезон, если клуб сохранит прописку в Первой лиге. Григорян сменит на этом посту белорусского специалиста Андрея Сосницкого, который возглавил команду в январе 2023 года.

За три тура до конца чемпионата «Кубань» занимает 15-е место и находится в зоне вылета. Для сохранения прописки в Первой лиге краснодарцам необходимо обойти московский «Велес», который стоит выше в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.

Последним клубом Александра Григоряна был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года. До этого он работал в Армении с «Урарту» и «Алашкертом».

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