Александр Григорян нашел себе новую команду

Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона. Контракт 56-летнего специалиста с «Кубанью» может быть продлен на следующий сезон, если клуб сохранит прописку в Первой лиге. Григорян сменит на этом посту белорусского специалиста Андрея Сосницкого, который возглавил команду в январе 2023 года.

За три тура до конца чемпионата «Кубань» занимает 15-е место и находится в зоне вылета. Для сохранения прописки в Первой лиге краснодарцам необходимо обойти московский «Велес», который стоит выше в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.