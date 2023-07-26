Источник: «Вердер» предложил 2,5 миллиона евро за игрока «Локомотива»

«Вердер» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере защитника Наира Тикнизяна за 2,5 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, московский клуб готов отпустить футболиста не дешевле, чем за 5,5 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян играл за молодежные сборные России разных возрастов, но затем принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.