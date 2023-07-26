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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Вердер» предложил 2,5 миллиона евро за игрока «Локомотива»

Защитник московского клуба Наир Тикнизян находится в сфере интересов клуба Бундеслиги.

Локомотив
Вердер
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Источник: РИА "Новости"

«Вердер» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере защитника Наира Тикнизяна за 2,5 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, московский клуб готов отпустить футболиста не дешевле, чем за 5,5 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян играл за молодежные сборные России разных возрастов, но затем принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

В прошлом сезоне «Вердер» занял 13-е место в таблице немецкой Бундеслиги.

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