«Сочи» продлил контракт с главным тренером Морено

После матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3) Морено сообщил, что договорился с «Сочи» о продлении трудового соглашения.

«Я останусь работать здесь. “Сочи” заслуживает гораздо большего. Поэтому я считаю, что для меня то, что я нашел здесь, — огромная честь и огромная ценность. Люди заслуживают того, чтобы “Сочи” вернулся в РПЛ в следующем году. Да, мы будем играть в Первой лиге, это будет непросто, но мы готовы сделать все, чтобы вернуться в следующем году», — сказал Морено на пресс-конференции.

Проиграв «Краснодару» «Сочи» лишился шансов на сохранение места в элитном дивизионе чемпионата страны.