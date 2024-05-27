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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сочи» продлил контракт с главным тренером Морено

«Сочи» объявил о продлении контракта с главным тренером Робертом Морено на три года, сообщает пресс-служба клуба.

СочиПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Сочи"

После матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3) Морено сообщил, что договорился с «Сочи» о продлении трудового соглашения.

«Я останусь работать здесь. “Сочи” заслуживает гораздо большего. Поэтому я считаю, что для меня то, что я нашел здесь, — огромная честь и огромная ценность. Люди заслуживают того, чтобы “Сочи” вернулся в РПЛ в следующем году. Да, мы будем играть в Первой лиге, это будет непросто, но мы готовы сделать все, чтобы вернуться в следующем году», — сказал Морено на пресс-конференции.

Проиграв «Краснодару» «Сочи» лишился шансов на сохранение места в элитном дивизионе чемпионата страны.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, под руководством 46-летнего специалиста команда провела 12 матчей в РПЛ, в которых одержала две победы, потерпела три поражения и семь раз сыграла вничью. Ранее Морено в качестве главного тренера работал в испанской «Гранаде» и «Монако», был ассистентом главного тренера в испанских «Барселоне» и «Сельте», а также в итальянской «Роме». В 2019 году Морено стал главным тренером сборной Испании, которая под его руководством отобралась на чемпионат Европы.

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