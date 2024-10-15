Стала известна сумма призового фонда для клубов Первой лиги

«Доход лиги формируется из нескольких категорий доходов. Это спонсорские контракты, права на трансляции и беттинговые права. За прошедшие два сезона мы достигли роста в несколько раз, и это не только доходы от букмекеров. Это отражается и на призовом фонде для клубов ФНЛ. В сезоне-2022/23 призовой фонд для клубов лиги составлял порядка 131 млн руб., в сезоне-2023/24 — 238 млн руб., а в 2024/25 планируем рост до 270 млн руб.», — сказал Измайлов.