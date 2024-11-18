Главный тренер саратовского «Сокола» покинул клуб

43-летний белорус возглавляет «Сокол» с декабря 2023 года. В прошедшем сезоне он сумел спасти команду от вылета из первой лиги, саратовцы финишировали на 14-м месте. Под руководством специалиста клуб сыграл 35 матчей, одержал десять побед, десять раз сыграл вничью и проиграл в 15 встречах.