Главный тренер саратовского «Сокола» покинул клуб

«Команде удачи. Это футбол, всякое бывает. Что‑то получилось, хорошие были эмоции, победы хорошие, а что‑то не получилось. Буду болеть за клуб», — приводит слова Алексея Баги пресс‑служба команды.
43-летний белорус возглавляет «Сокол» с декабря 2023 года. В прошедшем сезоне он сумел спасти команду от вылета из первой лиги, саратовцы финишировали на 14-м месте. Под руководством специалиста клуб сыграл 35 матчей, одержал десять побед, десять раз сыграл вничью и проиграл в 15 встречах.
В текущем розыгрыше ФНЛ «Сокол» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице после 19 матчей.