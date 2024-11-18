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Главный тренер саратовского «Сокола» покинул клуб

Саратовский «Сокол» и главный тренер Алексей Бага расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/pfc_sokol

«Команде удачи. Это футбол, всякое бывает. Что‑то получилось, хорошие были эмоции, победы хорошие, а что‑то не получилось. Буду болеть за клуб», — приводит слова Алексея Баги пресс‑служба команды.

43-летний белорус возглавляет «Сокол» с декабря 2023 года. В прошедшем сезоне он сумел спасти команду от вылета из первой лиги, саратовцы финишировали на 14-м месте. Под руководством специалиста клуб сыграл 35 матчей, одержал десять побед, десять раз сыграл вничью и проиграл в 15 встречах.

В текущем розыгрыше ФНЛ «Сокол» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице после 19 матчей.

Уфа
2:0
Первый тайм: 0:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 19
16.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник, 730 зрителей
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Алексей Бага
Голы
Уфа
Андрей Анисимов
49′
Мигран Агеян
58′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
5
Денис Кутин
18
Артем Гуренко
62
Вадим Карпов
88
Мигран Агеян
7
Александр Перченок
59′
82′
89
Дмитрий Стоцкий
27
Андрей Анисимов
87′
10
Расул Гыстаров
21
Никита Мацхарашвили
87′
22
Алихан Шаваев
97
Роман Пасевич
89′
8
Шамиль Исаев
90+1′
11
Владислав Ложкин
78′
82′
9
Владислав Адаев
Сокол
35
Петр Косаревский
27
Артем Молодцов
51
Антон Синяк
13
Дмитрий Иванов
41′
20
Данил Полубояринов
23
Иван Чуриков
11
Владлен Бабаев
66′
7
Владислав Самко
22
Роман Юзепчук
66′
92
Егор Карпицкий
77
Дмитрий Сасин
74′
9
Владислав Шпитальный
88
Александр Гуз
84′
10
Шамиль Саадуев
55
Артем Максименко
74′
69
Роман Ермолин
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сокол
Первая лига: таблица и календарь