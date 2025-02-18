Агент Шпинев высказался о драке с гендиректором «Сочи»

Мне хотелось донести, что за свои поступки надо нести ответственность, что надо работать честно, что я и высказал в лицо, а не за спиной. После моего разговора с Рубашко, когда уже всё успокоилось, в мою спину прилетел удар, после чего и началась вся заварушка. Сыновья начали меня защищать, что очень логично. Ситуация нехорошая и щепетильная«, — сказал Шпинев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.