Агент Шпинев высказался о драке с гендиректором «Сочи»

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что между Шпиневым и Рубашко произошла потасовка, когда известный футбольный агент в нетрезвом виде начал предъявлять претензии гендиректору «Сочи».
«Последняя информация про меня — чистая заказуха, цена которой 5−10 тысяч рублей. Журналист Карпов не мог видеть инцидент, а уж тем более знать, в каком я был состоянии. Я 17 лет не пью. Да, с нового года стал позволять себе выпить вина, но на матче ЦСКА — “Сочи” я был абсолютно трезв.
Дело в том, что я действительно поднялся к гендиректору Рубашко и высказал ему всё, что думаю, за острую ситуацию. Футбольный клуб «Сочи» запретил одному из футболистов клуба подписывать контракт со мной как с агентом. Игроку было сказано, что если он подпишется со мной, то его в команде не будет.
Мне хотелось донести, что за свои поступки надо нести ответственность, что надо работать честно, что я и высказал в лицо, а не за спиной. После моего разговора с Рубашко, когда уже всё успокоилось, в мою спину прилетел удар, после чего и началась вся заварушка. Сыновья начали меня защищать, что очень логично. Ситуация нехорошая и щепетильная«, — сказал Шпинев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.