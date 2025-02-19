Официально: Экс-вратарь «Спартака» Селихов стал игроком «Урала»

22 января красно-белые расторгли контракт с Селиховым по соглашению сторон, после чего 30-летний вратарь стал свободным агентом.
Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл подробности подписания контракта с Александром Селиховым.
— Как удалось договориться с Селиховым?
— Все понимали, что Саша Селихов — сильный вратарь. Я его знаю еще с тех времен, когда он выступал за «Амкар». Он многого добился. Не в курсе, почему покинул «Спартак». Но, уверен, Александр остается голкипером высокого уровня. Это однозначно качественный трансфер. Заполучили опытного футболиста. Селихов точно поможет «Уралу».
— На какой срок рассчитан контракт?
— Мы прекрасно осознаем, что Селихов — это вратарь уровня РПЛ. Поэтому, если решим задачу по выходу в премьер-лигу, будем вести с ним переговоры о новом контракте. Пока же соглашение рассчитано до конца этого чемпионата, — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Селихов перешел в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара» за €3,5 млн. За красно-белых голкипер провел 102 матча, в которых пропустил 117 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В текущем сезоне «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.