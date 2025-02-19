Официально: Экс-вратарь «Спартака» Селихов стал игроком «Урала»

— Все понимали, что Саша Селихов — сильный вратарь. Я его знаю еще с тех времен, когда он выступал за «Амкар». Он многого добился. Не в курсе, почему покинул «Спартак». Но, уверен, Александр остается голкипером высокого уровня. Это однозначно качественный трансфер. Заполучили опытного футболиста. Селихов точно поможет «Уралу».