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Официально: Экс-вратарь «Спартака» Селихов стал игроком «Урала»

«Урал» подписал контракт с бывшим голкипером московского «Спартака» Александром Селиховым, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

22 января красно-белые расторгли контракт с Селиховым по соглашению сторон, после чего 30-летний вратарь стал свободным агентом.

Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл подробности подписания контракта с Александром Селиховым.

— Как удалось договориться с Селиховым?

— Все понимали, что Саша Селихов — сильный вратарь. Я его знаю еще с тех времен, когда он выступал за «Амкар». Он многого добился. Не в курсе, почему покинул «Спартак». Но, уверен, Александр остается голкипером высокого уровня. Это однозначно качественный трансфер. Заполучили опытного футболиста. Селихов точно поможет «Уралу».

— На какой срок рассчитан контракт?

— Мы прекрасно осознаем, что Селихов — это вратарь уровня РПЛ. Поэтому, если решим задачу по выходу в премьер-лигу, будем вести с ним переговоры о новом контракте. Пока же соглашение рассчитано до конца этого чемпионата, — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Селихов перешел в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара» за €3,5 млн. За красно-белых голкипер провел 102 матча, в которых пропустил 117 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.

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