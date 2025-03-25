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Вратарь «Сочи» за 11 дней преодолеет расстояние в 40 тысяч км

Вратарь молодежной сборной России и «Сочи» Александр Дегтев за 11 дней преодолеет расстояние в 40 тысяч километров.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

19-летний вратарь Александр Дегтев проделает маршрут «Сочи-Москва-Хабаровск-Москва-Стамбул-Богота-Кали-Богота-Стамбул-Сочи», который, таким образом, составляет 40 тысяч километров и лишь на 75 километров уступает длине экватора планеты.

23 марта Дегтев принял участие во втором товарищеском поединке против сборной Колумбии U-20, который состоялся в Кали и завершился ничьей со счетом 2:2. В первой игре с южноамериканцами (0:1) вратарь остался на скамейке запасных.

Уроженец Находки является воспитанником академии «Зенита». С лета 2023 года голкипер, которому в апреле исполнится 20 лет, играет за «Сочи».

После 25 туров «Сочи» набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, на 4 балла отставая от идущего на втором месте «Торпедо» и на 9 — от лидирующей «Балтики».