Клуб Первой лиги оштрафовали из-за козинака

Болельщик бросил козинак с трибун в помощника арбитра во время матча 26-го тура Первой лиги с «Родиной» (0:1), который состоялся в Волгограде 30 марта.
Злоумышленник был оперативно задержан и передан полиции. Суд вынес решение о присуждении ему штрафа в размере 11 тысяч рублей и запрете на посещение спортивных мероприятий в течение года.
После 26 туров «Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками. 6 апреля волгоградцы в Москве сыграют с занимающим 2-е место «Торпедо». Первое место в Первой лиги на данный момент занимает калининградская «Балтика».