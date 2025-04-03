Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клуб Первой лиги оштрафовали из-за козинака

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Ротор» на 100 тыс. рублей из-за брошенного в судью козинака, сообщает Sport Baza.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Болельщик бросил козинак с трибун в помощника арбитра во время матча 26-го тура Первой лиги с «Родиной» (0:1), который состоялся в Волгограде 30 марта.

Злоумышленник был оперативно задержан и передан полиции. Суд вынес решение о присуждении ему штрафа в размере 11 тысяч рублей и запрете на посещение спортивных мероприятий в течение года.

После 26 туров «Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками. 6 апреля волгоградцы в Москве сыграют с занимающим 2-е место «Торпедо». Первое место в Первой лиги на данный момент занимает калининградская «Балтика».

Ротор
0:1
Первый тайм: 0:1
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 26
30.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Зоран Зелькович
Голы
Родина
Йорди Рейна
25′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
11
Александр Клещенко
12
Дмитрий Прищепа
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
74′
57
Евгений Болотов
20′
17
Глеб Шильников
71′
48
Иван Сутугин
24
Михаил Мальцев
48′
9
Владислав Морозов
31
Тимур Касимов
48′
18
Владислав Тюрин
21
Сергей Макаров
64′
97
Дамир Таликин
23
Дмитрий Лаврищев
48′
90
Максим Турищев
Родина
16
Александр Корякин
26
Артем Мещанинов
55′
88
Артем Сокол
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
17
Дмитрий Шадринцев
48′
68
Михаил Рядно
7
Пап Гуйе
81′
14
Макс Баришич
20
Артем Концевой
59′
77
Аршак Корян
79
Даниэль Свинцов
37′
48′
72
Астемир Гордюшенко
65′
9
Артем Максименко
68′
99
Иван Тимошенко
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Панин
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти