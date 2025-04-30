РФС не выявил договорного характера у матча «Урал» — «Нефтехимик»

«Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча “Коломна” — “Амкал”. Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли, — сказал Митрофанов.