РФС не выявил договорного характера у матча «Урал» — «Нефтехимик»

Встреча прошла в Екатеринбурге 11 апреля. «Урал» одержал волевую победу, проигрывая к 66-й минуте со счетом 0:2. Позднее в СМИ появилась информация, что матч мог иметь договорной характер.
«Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча “Коломна” — “Амкал”. Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли, — сказал Митрофанов.
«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на 16 очков. В воскресенье, 4 мая, «шмели» на выезде сыграют с «Родиной».
Олег Шатов
Кирилл Новиков
Мингиян Бевеев
(Андрей Егорычев)
66′
Мингиян Бевеев
(Фернандо Итало)
76′
Мартин Секулич
(Мартин Секулич)
81′
Данила Емельянов
(Константин Шильцов)
31′
Рашид Магомедов
(Кирилл Морозов)
41′
77
Денис Щербицкий
2
Силвие Бегич
4
Станислав Бессмертный
78′
16
Фернандо Итало
22
Мингиян Бевеев
17
Мартин Секулич
46
Артем Мамин
46′
42
Егор Мосин
5
Андрей Егорычев
90′
55
Тимур Аюпов
75
Фаниль Сунгатулин
46′
27
Иван Чудин
20
Евгений Марков
59′
50
Максим Воронов
97
Илья Ишков
49′
53′
18
Никита Морозов
28
Никита Янович
81′
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
24
Александр Кахидзе
62
Богдан Зорин
9
Кирилл Морозов
90
Константин Шильцов
99
Данила Емельянов
17
Эдуард Валиахметов
88′
11
Саид Алиев
10
Рашид Магомедов
9′
46′
15
Андрей Никитин
70
Нури Абдоков
72′
8
Максим Лайкин
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
3
12
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти