«Факел» объявил о возвращении Василенко на пост главного тренера

Олег Василенко вновь возглавил воронежский «Факел», сообщает пресс-служба клуба из Первой лиги.

Источник: РИА "Новости"

В клубе отметили, что с Василенко был заключен долгосрочный контракт.

51-летний Василенко уже возглавлял «Факел» с 2020-го по 2022 год. Под руководством специалиста клуб провел 83 матча, одержав 40 побед при 21 ничьей и 22 поражениях. Благодаря Василенко «Факел» вышел в РПЛ и выступал там три сезона.

Сезон-2024/25 Василенко провел в «Черноморце». Специалист занял с клубом третье место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право участвовать в стыковых матчах за выход в РПЛ. Однако «Черноморец» не получил лицензию на потенциальные выступления в Премьер-лиге и не смог сыграть в стыковых матчах. В июне 2025 года Василенко покинул клуб.

Ранее пост главного тренера покинул Игорь Шалимов, который пришел в «Факел» в апреле. Решение об увольнении 56-летнего специалиста было принято после домашней ничьей с песчанокопской «Чайкой» (0:0). Воронежский клуб потерял очки в третьем матче подряд — ранее были поражение от московской «Родины» (0:2) и ничья с красноярским «Енисеем» (1:1).

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего костромского «Спартака» на три балла. В субботу, 4 октября, воронежцы дома сыграют против ульяновской «Волги».