«Факел» объявил о возвращении Василенко на пост главного тренера

Сезон-2024/25 Василенко провел в «Черноморце». Специалист занял с клубом третье место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право участвовать в стыковых матчах за выход в РПЛ. Однако «Черноморец» не получил лицензию на потенциальные выступления в Премьер-лиге и не смог сыграть в стыковых матчах. В июне 2025 года Василенко покинул клуб.