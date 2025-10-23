Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков

Виктор Шустиков выступал на позиции защитника. За «Торпедо» он играл с 1958-го по 1972 год, а с 1968 года был капитаном команды. Виктор является рекордсменом автозаводского клуба по количеству матчей (427). На его счету также 10 матчей и гол в составе сборной СССР. Также он шесть раз входил в символические сборные сезона. Виктор Шустиков был последним остававшимся в живых футболистом сборной СССР, игравшей в финале чемпионата Европы 1964 года.