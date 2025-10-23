Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков

Легендарный спортсмен умер после продолжительной болезни.
«ФК “Торпедо Москва” выражает искренние соболезнования родным и близким покойного!» — написала пресс-служба «Торпедо».
Виктор Шустиков выступал на позиции защитника. За «Торпедо» он играл с 1958-го по 1972 год, а с 1968 года был капитаном команды. Виктор является рекордсменом автозаводского клуба по количеству матчей (427). На его счету также 10 матчей и гол в составе сборной СССР. Также он шесть раз входил в символические сборные сезона. Виктор Шустиков был последним остававшимся в живых футболистом сборной СССР, игравшей в финале чемпионата Европы 1964 года.
С 1974-го по 1980 год Виктор Шустиков работал тренером в «Торпедо». Позже он занимался с детьми в футбольной академии автозаводцев.
Его сын Сергей выступал за «Торпедо», ЦСКА, а также за испанские клубы «Расинг» и «Осасуну». В 1992 году сыграл два матча за сборную СНГ. Шустиков-младший не попал в заявку на чемпионат Европы 1996 года из-за ангины. В 2016 году Сергей Викторович скончался от сердечного приступа в возрасте 45 лет.