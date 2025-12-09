Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Енисея»

«Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения. Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», — сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.