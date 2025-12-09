Ричмонд
Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Енисея»

Красноярский «Енисей» объявил об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 55-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

«Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения. Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», — сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Тихонов возглавлял «Енисей» с января 2024 года. Под его руководством красноярцы провели 72 матча, в которых одержали 28 побед при 18 ничьих и 26 поражениях.

Ранее Тихонов работал в тренерском штабе «Спартака» и «Краснодара», а также возглавлял «Крылья Советов» и «Астану».

«Енисей» ушел на зимнюю паузу на 13-м месте турнирной таблицы Первой лиги, находясь в трех очках от зоны вылета.