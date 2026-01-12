Легионер не вернулся в тульский «Арсенал» после отпуска

«Мы хотим оперативно и открыто сообщить вам о возникшей ситуации, чтобы избежать распространения слухов. Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. ПФК “Арсенал” заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.



ПФК “Арсенал” оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений. В настоящий момент мы ведем переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба, — сказано в заявлении “Арсенала”.