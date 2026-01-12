Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2

Легионер не вернулся в тульский «Арсенал» после отпуска

Доминиканский полузащитник тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Арсенал" Тула

«Мы хотим оперативно и открыто сообщить вам о возникшей ситуации, чтобы избежать распространения слухов. Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. ПФК “Арсенал” заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.

ПФК “Арсенал” оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений. В настоящий момент мы ведем переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба, — сказано в заявлении “Арсенала”.

Рейес перешел в «Арсенал» в январе 2025 года на правах свободного агента из казахстанского «Елимая». Он провел за туляков 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.

«Арсенал» занимает десятое место в таблице Первой лиги, отставая от лидирующего «Факела» на 20 очков.