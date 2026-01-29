Легенда «Черноморца» Денис Попов возглавил новороссийский клуб

В 2021—2022 годах являлся помощником Сергея Юрана в «СКА-Хабаровск» и «Химках», а c августа по октябрь 2022 года был главным тренером башкирской «Уфы» в Первой лиге. 23 марта 2023 года пополнил тренерский штаб владикавказской «Алании», где проработал до 23 ноября 2023 года. В феврале 2024 года стал главным тренером команды Медиалиги «СКА-Ростов». В 2025 году руководил командой «Муром» в группе «Серебро» Второй лиги.