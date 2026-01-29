Ричмонд
Легенда «Черноморца» Денис Попов возглавил новороссийский клуб

Денис Попов занял этот пост после Вадима Евсеева.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Черноморец"

Новороссийский клуб Первой лиги «Черноморец» назначил на пост главного тренера основной команды Дениса Попова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

46-летний тренер родом из Новороссийска и начинал в «Черноморце» футбольную карьеру нападающего перед тем, как перейти в ЦСКА, попасть в сборную России и стать чемпионом страны в 2003 году.

Завершив профессиональную карьеру, Денис Попов с 2010 по 2015 годы выступал на любительском уровне за геленджикский «Спартак», а в 2014 году поступил в ВШТ и параллельно тренировал наших соседей. 25 сентября 2016 года стал главным тренером майкопской «Дружбы», выступавшей в ПФЛ. В ноябре 2017 года покинул команду, а в феврале 2019-го стал тренером в «Динамо» Минск.

С января 2020-го — старший тренер СКА Ростов-на-Дону, который через год возглавил в качестве главного тренера. Тренировал сборную группы 1 ПФЛ на турнире «Переправа»—2021, с которой занял первое место, став лучшим тренером турнира.

В 2021—2022 годах являлся помощником Сергея Юрана в «СКА-Хабаровск» и «Химках», а c августа по октябрь 2022 года был главным тренером башкирской «Уфы» в Первой лиге. 23 марта 2023 года пополнил тренерский штаб владикавказской «Алании», где проработал до 23 ноября 2023 года. В феврале 2024 года стал главным тренером команды Медиалиги «СКА-Ростов». В 2025 году руководил командой «Муром» в группе «Серебро» Второй лиги.

«Черноморец» занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 24 очка за 21 матч.