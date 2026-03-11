Ричмонд
Экс-массажист московского «Торпедо» стал советником гендиректора

Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило о назначении Александра Петрова на должность советника генерального директора клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Александр Петров работает в структуре клуба с 1975 года. До 2010 года специалист занимал должность массажиста, а с 2010‑го по февраль 2026‑го — администратора команды.

«Александр Капитонович, желаем вам крепкого здоровья и продолжения продуктивной работы на благо черно-белых!» — написано в сообщении клуба.

В декабре 2025 года Петров стал победителем в номинации «За преданность делу» в призе ТАСС «За верность» имени Федора Черенкова.

«Торпедо» с 24 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице Первой лиги. В понедельник, 16 марта, команда Олега Кононова примет нижнекамский «Нефтехимик» в матче 24‑го тура.