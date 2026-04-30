СМИ: Только четыре клуба ФНЛ могут претендовать на выход в РПЛ

По информации источника, футбольные клубы «Спартак» Кострома и «Челябинск», подававшие заявки на получение лицензий РФС‑1, не соответствуют требованиям из‑за отсутствия необходимой инфраструктуры. У команд нет подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков (Fan ID).
Для таких случаев предусмотрены исключения — но для этого клубы обязаны были предоставить дорожную карту работ до 20 февраля. По имеющимся данным, ни «Спартак» Кострома, ни’Челябинск" этого не сделали.
В текущем сезоне воронежский «Факел» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, в активе команды 61 очко. На втором месте располагается московская «Родина» с 59 баллами. Третью строчку занимает «Урал» из Екатеринбурга с 58 очками. Четверку сильнейших замыкает «Ротор»: у команды из Волгограда 52 очка.
«Спартак» из Костромы идет сразу за «Ротором» на пятом месте с 48 очками. «Челябинск» располагается на 10-й строчке, в активе клуба 40 баллов.