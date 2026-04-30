Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.40
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
22:00
Райо Вальекано
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.47
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
01.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

СМИ: Только четыре клуба ФНЛ могут претендовать на выход в РПЛ

Как сообщает «Спорт-Экспресс», четыре клуба из Первой лиги могут претендовать на выход в Российскую Премьер-лигу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Елена Афонина/ТАСС

По информации источника, футбольные клубы «Спартак» Кострома и «Челябинск», подававшие заявки на получение лицензий РФС‑1, не соответствуют требованиям из‑за отсутствия необходимой инфраструктуры. У команд нет подходящих стадионов и установленной системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Для таких случаев предусмотрены исключения — но для этого клубы обязаны были предоставить дорожную карту работ до 20 февраля. По имеющимся данным, ни «Спартак» Кострома, ни’Челябинск" этого не сделали.

В текущем сезоне воронежский «Факел» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, в активе команды 61 очко. На втором месте располагается московская «Родина» с 59 баллами. Третью строчку занимает «Урал» из Екатеринбурга с 58 очками. Четверку сильнейших замыкает «Ротор»: у команды из Волгограда 52 очка.

«Спартак» из Костромы идет сразу за «Ротором» на пятом месте с 48 очками. «Челябинск» располагается на 10-й строчке, в активе клуба 40 баллов.