Иванов опроверг уход Березуцкого с поста тренера «Урала»

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что глава «Урала» подтвердил уход Березуцкого. Специалист руководит клубом с декабря 2025 года.
«Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске — и игроки, и тренеры. Больше ничего. Все остальное — домыслы. Давайте не будем торопить события», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
По руководством 43-летнего Березуцкого «Урал» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и не смог выйти в РПЛ напрямую. В стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России команда уступила махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч (0:1, 0:2).
Василий Березуцкий после завершения карьеры футболиста работал в ряде зарубежных клубов в штабе Леонида Слуцкого. Также специалист входил в тренерский штаб «Краснодара» и ЦСКА. В качестве главного тренера специалист дебютировал в ноябре 2024 года в «Сабахе» из Азербайджана. Вместе с «Сабахом» он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны. Летом 2024 года тренер расторг контракт и покинул команду.