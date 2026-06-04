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Иванов опроверг уход Березуцкого с поста тренера «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что глава «Урала» подтвердил уход Березуцкого. Специалист руководит клубом с декабря 2025 года.

«Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске — и игроки, и тренеры. Больше ничего. Все остальное — домыслы. Давайте не будем торопить события», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По руководством 43-летнего Березуцкого «Урал» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и не смог выйти в РПЛ напрямую. В стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России команда уступила махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч (0:1, 0:2).

Василий Березуцкий после завершения карьеры футболиста работал в ряде зарубежных клубов в штабе Леонида Слуцкого. Также специалист входил в тренерский штаб «Краснодара» и ЦСКА. В качестве главного тренера специалист дебютировал в ноябре 2024 года в «Сабахе» из Азербайджана. Вместе с «Сабахом» он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны. Летом 2024 года тренер расторг контракт и покинул команду.