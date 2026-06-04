Иванов опроверг уход Березуцкого с поста тренера «Урала»

«Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске — и игроки, и тренеры. Больше ничего. Все остальное — домыслы. Давайте не будем торопить события», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».