Юран объяснил уход из «СКА-Хабаровск» проблемами со здоровьем

«Я разорвал контракт с Хабаровском из-за моментов, которые не связаны с футбольной составляющей. Это было сделано по здоровью. Была рекомендация врачей — не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца. Я был в больнице после небольшой операции, которая была связана с удалением камней из почек. Переговорил с руководством СКА, что есть такие рекомендации и хотелось бы прислушаться к этому. Вопрос не стоял резко: “Нельзя и все”. Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт», — сказал Юран.