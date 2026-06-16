Юран объяснил уход из «СКА-Хабаровск» проблемами со здоровьем

56-летний специалист возглавил команду 25 мая и покинул ее 8 июня. Через четыре дня Юран был назначен главным тренером «Урала».
«Я разорвал контракт с Хабаровском из-за моментов, которые не связаны с футбольной составляющей. Это было сделано по здоровью. Была рекомендация врачей — не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца. Я был в больнице после небольшой операции, которая была связана с удалением камней из почек. Переговорил с руководством СКА, что есть такие рекомендации и хотелось бы прислушаться к этому. Вопрос не стоял резко: “Нельзя и все”. Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт», — сказал Юран.
Ранее Юран уже работал в Хабаровске, возглавляя команду с октября 2020 по февраль 2022 года. Под его руководством «армейцы» провели 54 матча, в которых одержали 25 побед при 11 ничьих и 18 поражениях.
После ухода из «СКА-Хабаровск» Юран работал главным тренером в «Химках», «Пари НН» и турецком «Серикспоре», который покинул в октябре 2025 года.