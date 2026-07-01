«Текстильщик» сменил Кириченко на Пятибратова после выхода в Первую лигу

«Дмитрием Кириченко было принято решение уйти из “Текстильщика” по окончании контракта. По новому контракту обсуждения не было, было принято решение об уходе. Причины ухода он сам сообщит, если посчитает нужным. Со своей стороны это я не буду комментировать», — сказал генеральный директор «Текстильщика» Роман Плаксин.