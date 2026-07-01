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«Текстильщик» сменил Кириченко на Пятибратова после выхода в Первую лигу

Ивановский «Текстильщик» объявил о том, что покинувшего клуб Дмитрия Кириченко на посту главного тренера сменит Дмитрий Пятибратов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Дмитрием Кириченко было принято решение уйти из “Текстильщика” по окончании контракта. По новому контракту обсуждения не было, было принято решение об уходе. Причины ухода он сам сообщит, если посчитает нужным. Со своей стороны это я не буду комментировать», — сказал генеральный директор «Текстильщика» Роман Плаксин.

49-летний специалист возглавил «Текстильщик» в апреле 2024 года и по итогам минувшего сезона вывел его в Первую лигу. В последний раз клуб выступал там в сезоне-2021/22.

В общей сложности под руководством Кириченко «Текстильщик» провел 91 матч, одержав 41 победу при 24 ничьих и 26 поражениях.

Ранее Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Кайрате» (2021−2022), «Тракторе» (2022) и «Сочи» (2023). Также он успел поработать главным тренером «Уфы» (2018−2019).

Вакантное место главного тренера «Текстильщика» займет Дмитрий Пятибратов. Пятибратову 50 лет. Ранее он возглавлял «Сочи», воронежский «Факел», в том числе в РПЛ, и «Чайку» из села Песчанокопское.

«Текстильщик» откроет новый сезон Первой лиги 11 июля выездным матчем против тульского «Арсенала».