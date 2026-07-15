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Юран пообещал вернуть «Урал» в РПЛ по итогам сезона

Главный тренер екатеринбургского клуба Сергей Юран заявил, что выполнит поставленную перед ним задачу, несмотря на поражение в первом туре.

Источник: ФК "Урал"

Главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести екатеринбургскую команду в Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2026/27. Его слова после неудачного старта в Первой лиге приводит «Матч ТВ».

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Старт получился смазанным, что касается результата, неудачно провели игру. Счет на табло. К сожалению, такие моменты случаются. Не ожидал увидеть столько болельщиков в понедельник, в рабочий день. Я сказал на пресс-конференции, я задачу решу. Команда будет в РПЛ. Я доволен работой на сборах. Мы немного опаздываем с комплектацией. Мы доберем точечно игроков, которые усилят нас. Команда готова решать задачу. Мало где есть такие условия. Это третий город в стране, в “лучшей лиге мира” этой команде делать нечего. Мы должны быть в РПЛ. Обещаю, что подводить болельщиков не будем, знаю, они ждут побед и результата», — сказал Юран.

В матче первого тура «Урал» на своем поле проиграл московскому «Торпедо» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит во втором тайме.

Юран возглавил екатеринбургский клуб 12 июня 2026 года. При его назначении руководство поставило перед тренером задачу вернуть команду в Премьер-лигу.

«Урал» покинул высший дивизион по итогам сезона-2023/24. С тех пор клуб выступает в Первой лиге.

Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 1
13.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Сергей Юран
Александр Сторожук
Голы
Торпедо
Сергей Бородин
(Руслан Апеков)
90+1′
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
15
Дмитрий Тихий
24
Александр Коротков
10
Мартин Секулич
16
Фернандо Итало
46
Артем Мамин
6
Фаниль Сунгатулин
22
Лео Кордейро
19
Хорен Байрамян
70′
37
Виталий Бондарев
97
Илья Ишков
81′
18
Никита Морозов
59
Евгений Харин
70′
44
Владислав Малькевич
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
99
Глеб Шевченко
24
Артем Погосов
33
Мамаду Камара
4
Сергей Бородин
2
Никита Бозов
7
Александр Юшин
90
Боян Роганович
28′
44
Даниил Корнюшин
27
Александр Орехов
59′
5
Владимир Москвичев
17
Илья Берковский
79′
11
Руслан Апеков
79
Алексей Каштанов
46′
59′
10
Дмитрий Цыпченко
Статистика
Урал
Торпедо
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
3
Угловые
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Харитонов
(Россия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти