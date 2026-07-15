Юран пообещал вернуть «Урал» в РПЛ по итогам сезона

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Старт получился смазанным, что касается результата, неудачно провели игру. Счет на табло. К сожалению, такие моменты случаются. Не ожидал увидеть столько болельщиков в понедельник, в рабочий день. Я сказал на пресс-конференции, я задачу решу. Команда будет в РПЛ. Я доволен работой на сборах. Мы немного опаздываем с комплектацией. Мы доберем точечно игроков, которые усилят нас. Команда готова решать задачу. Мало где есть такие условия. Это третий город в стране, в “лучшей лиге мира” этой команде делать нечего. Мы должны быть в РПЛ. Обещаю, что подводить болельщиков не будем, знаю, они ждут побед и результата», — сказал Юран.