«Шинник» временно переедет из Ярославля в Ростов Великий

Переезд связан со строительством для клуба нового 12-тысячного стадиона, который должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Он будет возведен на месте нынешнего стадиона «Шинник», который был построен в 1923 году.
«На время строительства нового стадиона в Ярославле футбольный клуб “Шинник” будет проводить домашние матчи в Ростове Великом. В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске.
Ростовский стадион “Спартак” имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры. Приведем стадион в соответствие с требованиями РФС. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции», — написал Евраев.
Ростов Великий расположен в 50 километрах к юго-западу от Ярославля и является одним из старейших городов в России.
В минувшем сезоне «Шинник» занял восьмое место в Первой лиге. Последний раз клуб Ярославля выступал в РПЛ в 2008 году.