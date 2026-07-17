«Шинник» временно переедет из Ярославля в Ростов Великий

«На время строительства нового стадиона в Ярославле футбольный клуб “Шинник” будет проводить домашние матчи в Ростове Великом. В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске.



Ростовский стадион “Спартак” имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры. Приведем стадион в соответствие с требованиями РФС. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции», — написал Евраев.