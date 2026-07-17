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«Шинник» временно переедет из Ярославля в Ростов Великий

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале объявил о временном переезде футбольного клуба «Шинник» в Ростов Великий.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Шинник"

Переезд связан со строительством для клуба нового 12-тысячного стадиона, который должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Он будет возведен на месте нынешнего стадиона «Шинник», который был построен в 1923 году.

«На время строительства нового стадиона в Ярославле футбольный клуб “Шинник” будет проводить домашние матчи в Ростове Великом. В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске.

Ростовский стадион “Спартак” имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры. Приведем стадион в соответствие с требованиями РФС. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции», — написал Евраев.

Ростов Великий расположен в 50 километрах к юго-западу от Ярославля и является одним из старейших городов в России.

В минувшем сезоне «Шинник» занял восьмое место в Первой лиге. Последний раз клуб Ярославля выступал в РПЛ в 2008 году.