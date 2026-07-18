Умер двукратный бронзовый призер чемпионата СССР по футболу

С «Торпедо» связана большая часть жизни Агашкова. Уроженец Ашхабада, воспитанник туркменского футбола и первый заметный ученик известного тренера Валерия Непомнящего, он прошел путь через «Колхозчи» и ростовский СКА, а в 1987 году оказался в московском клубе, где провел два отрезка — с 1987 по 1991 и с 1994 по 1997 год. Всего на счету полузащитника 209 матчей и 21 гол за черно-белых, две бронзы чемпионата СССР (1988, 1991) и место в списке 33 лучших футболистов страны по итогам сезона-1991. Агашков также выступал за олимпийскую сборную СССР.