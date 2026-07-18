Умер двукратный бронзовый призер чемпионата СССР по футболу

«Футбольный клуб “Торпедо Москва” выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении черно-белых. Агашкова не стало 18 июля.
С «Торпедо» связана большая часть жизни Агашкова. Уроженец Ашхабада, воспитанник туркменского футбола и первый заметный ученик известного тренера Валерия Непомнящего, он прошел путь через «Колхозчи» и ростовский СКА, а в 1987 году оказался в московском клубе, где провел два отрезка — с 1987 по 1991 и с 1994 по 1997 год. Всего на счету полузащитника 209 матчей и 21 гол за черно-белых, две бронзы чемпионата СССР (1988, 1991) и место в списке 33 лучших футболистов страны по итогам сезона-1991. Агашков также выступал за олимпийскую сборную СССР.
Была в его карьере и яркая зарубежная глава: в 1992 году он стал чемпионом Южной Кореи в составе «ПОСКО Атомс», позже играл за израильский «Бейтар» из Тель-Авива и турецкий «Анкарагюджю».
Повесив бутсы, Агашков остался в футболе: работал играющим тренером «Торпедо» при Александре Тарханове, возглавлял дубль черно-белых, тренировал латвийский «Динабург» и тверскую «Волгу», почти десять лет руководил московской ФШМ, а с 2024 года передавал опыт юным футболистам в академии родного клуба.