«Урал» разгромил «Енисей» в матче Первой лиги

В матче второго тура Первой лиги екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над красноярским «Енисеем» на своем поле.
Игра, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0. Голы в составе хозяев забили Евгений Харин (на 49-й минуте), Никита Морозов (на 77-й) и Денис Боков (на 84-й).
Для главного тренера «Урала» Сергея Юрана, назначенного на этот пост в июне, данная победа стала первой в Первой лиге. В первом туре команда уступила московскому «Торпедо» со счетом 0:1.
В третьем туре второго по значимости дивизиона чемпионата России «Урал» 26 июля проведет выездной матч против «Ленинградца». «Енисей» в тот же день будет принимать на своем поле столичный «Велес».
Сергей Юран
Сергей Ташуев
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти