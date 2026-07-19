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«Урал» разгромил «Енисей» в матче Первой лиги

Встреча 2-го тура в Екатеринбурге завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Источник: ФК "Урал"

В матче второго тура Первой лиги екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над красноярским «Енисеем» на своем поле.

Игра, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0. Голы в составе хозяев забили Евгений Харин (на 49-й минуте), Никита Морозов (на 77-й) и Денис Боков (на 84-й).

Для главного тренера «Урала» Сергея Юрана, назначенного на этот пост в июне, данная победа стала первой в Первой лиге. В первом туре команда уступила московскому «Торпедо» со счетом 0:1.

В третьем туре второго по значимости дивизиона чемпионата России «Урал» 26 июля проведет выездной матч против «Ленинградца». «Енисей» в тот же день будет принимать на своем поле столичный «Велес».

Урал
3:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Сергей Юран
Сергей Ташуев
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти