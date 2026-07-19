«Нижний Новгород» выиграл второй матч подряд в Первой лиге

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов во втором туре Первой лиги.
Встреча, состоявшаяся в Набережных Челнах, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победившей команды забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (29-я минута) и Виктор Александров (45+2). Единственный гол в составе хозяев поля провел Максим Богданец (89-я минута).
Данный успех стал для «Нижнего Новгорода» вторым кряду с момента старта сезона в Первой лиге. В первом туре коллектив из Нижнего Новгорода на своем поле одержал победу над волгоградским «Ротором» (4:2).
В рамках третьего тура «Нижний Новгород» 25 июля проведет выездной матч против «Челябинска». «КАМАЗ» двумя днями позже примет на своем стадионе «Ротор».
Антон Хазов
Вадим Гаранин
Максим Богданец
89′
Вячеслав Грулев
29′
Виктор Александров
45+2′
31
Артур Анисимов
7
Руслан Аюкин
5
Савелий Ратников
90+3′
28
Мухаммад Султонов
10
Роман Защепкин
6
Тимофей Калистратов
53′
83
Максим Лайкин
59′
8
Ефим Долгополов
37
Евгений Воронин
73′
96
Матвей Шавель
65
Иван Гулько
46′
22
Андрей Солодухин
9
Илья Мосейчук
59′
19
Максим Богданец
80′
27
Роман Мануйлов
82′
79
Виталий Семенов
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
2
Виктор Александров
18
Артем Соколов
78
Николай Калинский
36′
3
Юрий Коледин
24′
11
Глеб Пополитов
62′
9
Владислав Сарвели
17
Глеб Шильников
80′
82′
10
Адриан Бальбоа
94
Артем Тимофеев
72′
66
Ян Гудков
27
Вячеслав Грулев
82′
93
Станислав Лапинский
72
Тимофей Комиссаров
72′
8
Мамаду Майга
Главный судья
Александр Маюн
(Россия, Челябинск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти