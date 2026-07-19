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«Нижний Новгород» выиграл второй матч подряд в Первой лиге

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл в гостях «КАМАЗ» из Набережных Челнов в матче второго тура Первой лиги.

Источник: ФК "Нижний Новгород"

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов во втором туре Первой лиги.

Встреча, состоявшаяся в Набережных Челнах, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победившей команды забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (29-я минута) и Виктор Александров (45+2). Единственный гол в составе хозяев поля провел Максим Богданец (89-я минута).

Данный успех стал для «Нижнего Новгорода» вторым кряду с момента старта сезона в Первой лиге. В первом туре коллектив из Нижнего Новгорода на своем поле одержал победу над волгоградским «Ротором» (4:2).

В рамках третьего тура «Нижний Новгород» 25 июля проведет выездной матч против «Челябинска». «КАМАЗ» двумя днями позже примет на своем стадионе «Ротор».

КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 0:2
Нижний Новгород
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Вадим Гаранин
Голы
КАМАЗ
Максим Богданец
89′
Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
29′
Виктор Александров
45+2′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
7
Руслан Аюкин
5
Савелий Ратников
90+3′
28
Мухаммад Султонов
10
Роман Защепкин
6
Тимофей Калистратов
53′
83
Максим Лайкин
59′
8
Ефим Долгополов
37
Евгений Воронин
73′
96
Матвей Шавель
65
Иван Гулько
46′
22
Андрей Солодухин
9
Илья Мосейчук
59′
19
Максим Богданец
80′
27
Роман Мануйлов
82′
79
Виталий Семенов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
2
Виктор Александров
18
Артем Соколов
78
Николай Калинский
36′
3
Юрий Коледин
24′
11
Глеб Пополитов
62′
9
Владислав Сарвели
17
Глеб Шильников
80′
82′
10
Адриан Бальбоа
94
Артем Тимофеев
72′
66
Ян Гудков
27
Вячеслав Грулев
82′
93
Станислав Лапинский
72
Тимофей Комиссаров
72′
8
Мамаду Майга
Статистика
КАМАЗ
Нижний Новгород
Желтые карточки
3
3
Голевые моменты
3
3
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
8
3
Угловые
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Александр Маюн
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти