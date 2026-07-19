Курьезный автогол спас «Уфе» ничью: защитник перебросил своего вратаря

В матче 2-го тура Лиги PARI сезона-2026/27 «Текстильщик» и «Уфа» не выявили победителя. Встреча на стадионе в Иваново завершилась со счетом 2:2.
На 14-й минуте Дилан Ортис открыл счет в пользу уфимской команды. Спустя несколько минут Никита Першин восстановил равновесие. Вскоре Першин, реализовав пенальти, оформил дубль.
Второй тайм ознаменовался автоголом защитника хозяев Дмитрия Иванникова, который при попытке выбить мяч от штрафной площади отправил его за шиворот голкиперу «Текстильщика» Семену Фадееву. В оставшееся время счет не изменился.
По итогам двух стартовых туров «Уфа» имеет в активе 4 очка, «Текстильщик» — 1 очко.
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Текстильщик
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Омари Тетрадзе
Голы
Текстильщик
Никита Першин
19′
Никита Першин
30′
Уфа
Дилан Ортис
14′
Дмитрий Иванников
48′
Составы команд
Текстильщик
58
Семен Фадеев
23
Дмитрий Иванников
2
Александр Гапечкин
83
Николай Ищенко
27
Артем Крутовских
74
Егор Гузиев
25
Егор Гуляев
57′
63
Алексей Никитенков
67′
7
Абдулло Джебов
57′
11
Максим Криушичев
70′
87
Арсений Филев
20′
34′
55
Вадим Гапеев
46
Никита Першин
89′
3
Даниил Маругин
21
Дмитрий Иванисеня
57′
30
Денис Симонов
Уфа
31
Александр Беленов
43
Артур Гилязетдинов
69
Илья Ханенко
45′
23
Данил Ахатов
8
Шамиль Исаев
33′
70
Дилан Ортис
90+4′
11
Магомед Якуев
77′
20
Тимофей Шипунов
5
Денис Кутин
77′
79
Константин Троянов
14
Илья Агапов
46′
9
Данил Липовой
22
Залимхан Юсупов
83′
10
Георгий Гонгадзе
6
Заур Тарба
58′
77′
88
Мигран Агеян
Статистика
Текстильщик
Уфа
Желтые карточки
3
4
Голевые моменты
3
4
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
4
2
Угловые
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артур Сагдиев
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше