«Шинник» победил «Ленинградец» в Первой лиге

Во втором туре Лиги PARI футболисты ярославского «Шинника» одержали победу над «Ленинградцем». Матч состоялся в воскресенье в Ярославле и завершился со счетом 2:0 в пользу команды, которую тренирует Денис Бояринцев.
Первый гол на 80-й минуте забил Илья Азявин, выведя хозяев поля вперед. Через три минуты Даниил Мартовой увеличил преимущество «Шинника» до двух мячей.
В активе «Шинника» теперь 4 очка, в то время как «Ленинградец» потерпел два поражения подряд.
25 июля в рамках третьего тура «Шинник» проведет выездной матч против «Торпедо», а «Ленинградец» будет принимать на своем поле «Урал».
Футбол, Первая лига, Тур 2
19.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Сергей Подпалый
Голы
Шинник
Илья Азявин
80′
Даниил Мартовой
83′
Составы команд
Шинник
51
Тимофей Митров
49
Максим Караев
17
Эдуард Валиахметов
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
50
Артем Голубев
49′
77
Антон Антонов
46′
7
Даниил Мартовой
15
Дмитрий Самойлов
46′
10
Альбек Гонгапшев
64
Олег Ланин
72′
54
Иван Шмаков
88
Денис Миронов
58′
21
Денис Пушкарев
11
Илья Порохов
58′
24
Илья Азявин
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
44
Никита Калугин
72′
32
Артем Кулишев
2
Сергей Николаев
4
Роман Кудрявцев
6
Даниил Родин
5
Кирилл Морозов
99
Данила Емельянов
72′
10
Эльдияр Зарыпбеков
11
Дмитрий Яковлев
61′
14
Оливье Кенфак
7
Артемий Укомский
61′
23
Илья Стефанович
Статистика
Шинник
Ленинградец
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
4
1
Угловые
17
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти