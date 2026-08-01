«Сочи» проиграл «Ленинградцу» в матче с двумя удалениями

На 81-й минуте преимущество «Ленинградца» увеличилось: Игорь Калинин отправил мяч в собственные ворота. Спустя три минуты все тот же Калинин исправил свою ошибку. Он головой замкнул подачу в штрафную площадь хозяев, установив окончательный результат встречи. Для клуба из Ленинградской области это первая победа в новом сезоне.