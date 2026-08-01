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«Сочи» проиграл «Ленинградцу» в матче с двумя удалениями

Из-за стычки в составе обеих команд было удалено по одному игроку.

Источник: ФК "Ленинградец"

В Рощино 1 августа прошел матч 4-го тура Лиги PARI. «Ленинградец» переиграл «Сочи» со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 64-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Артем Кулишев.

Через 7 минут на поле возник конфликт между футболистами. В результате арбитр удалил с поля хавбека «Ленинградца» Даниила Родина и полузащитника «Сочи» Михаила Игнатова, показав им прямые красные карточки.

На 81-й минуте преимущество «Ленинградца» увеличилось: Игорь Калинин отправил мяч в собственные ворота. Спустя три минуты все тот же Калинин исправил свою ошибку. Он головой замкнул подачу в штрафную площадь хозяев, установив окончательный результат встречи. Для клуба из Ленинградской области это первая победа в новом сезоне.

После четырех стартовых туров Первой лиги в активе «Сочи» и «Ленинградца» по 4 очка.

Ленинградец
2:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Первая лига, Тур 4
1.08.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Рощино Арена
Главные тренеры
Сергей Подпалый
Игорь Осинькин
Голы
Ленинградец
Артем Кулишев
64′
Игорь Калинин
81′
Сочи
Игорь Калинин
84′
Составы команд
Ленинградец
1
Егор Смирнов
2
Сергей Николаев
4
Роман Кудрявцев
44
Никита Калугин
99
Данила Емельянов
32
Артем Кулишев
6
Даниил Родин
72′
14
Оливье Кенфак
64′
9
Матвей Першин
74′
88′
37
Кирилл Исаев
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
72′
88′
78
Геннадий Киселев
5
Кирилл Морозов
74′
10
Эльдияр Зарыпбеков
90+2′
23
Илья Стефанович
46′
7
Артемий Укомский
Сочи
35
Александр Дегтев
8
Михаил Игнатов
72′
28
Руслан Магаль
3
Александр Солдатенков
5
Александр Осипов
33
Марсело Алвес
4
Вячеслав Литвинов
70′
13
Игорь Калинин
6
Максим Кузьмин
72′
79′
18
Максим Кайнов
11
Павел Мелешин
70′
9
Захар Федоров
27
Кирилл Заика
79′
59
Руслан Барт
17
Артем Макарчук
89′
97
Роман Пасевич
Статистика
Ленинградец
Сочи
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
1
Голевые моменты
3
1
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
3
4
Угловые
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Артур Сагдиев
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти