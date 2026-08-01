«Сочи» проиграл «Ленинградцу» в матче с двумя удалениями

В Рощино 1 августа прошел матч 4-го тура Лиги PARI. «Ленинградец» переиграл «Сочи» со счетом 2:1.
Первый гол был забит на 64-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Артем Кулишев.
Через 7 минут на поле возник конфликт между футболистами. В результате арбитр удалил с поля хавбека «Ленинградца» Даниила Родина и полузащитника «Сочи» Михаила Игнатова, показав им прямые красные карточки.
На 81-й минуте преимущество «Ленинградца» увеличилось: Игорь Калинин отправил мяч в собственные ворота. Спустя три минуты все тот же Калинин исправил свою ошибку. Он головой замкнул подачу в штрафную площадь хозяев, установив окончательный результат встречи. Для клуба из Ленинградской области это первая победа в новом сезоне.
После четырех стартовых туров Первой лиги в активе «Сочи» и «Ленинградца» по 4 очка.
Сергей Подпалый
Игорь Осинькин
Артем Кулишев
64′
Игорь Калинин
81′
Игорь Калинин
84′
1
Егор Смирнов
2
Сергей Николаев
4
Роман Кудрявцев
44
Никита Калугин
99
Данила Емельянов
32
Артем Кулишев
6
Даниил Родин
72′
14
Оливье Кенфак
64′
9
Матвей Першин
74′
88′
37
Кирилл Исаев
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
72′
88′
78
Геннадий Киселев
5
Кирилл Морозов
74′
10
Эльдияр Зарыпбеков
90+2′
23
Илья Стефанович
46′
7
Артемий Укомский
35
Александр Дегтев
8
Михаил Игнатов
72′
28
Руслан Магаль
3
Александр Солдатенков
5
Александр Осипов
33
Марсело Алвес
4
Вячеслав Литвинов
70′
13
Игорь Калинин
6
Максим Кузьмин
72′
79′
18
Максим Кайнов
11
Павел Мелешин
70′
9
Захар Федоров
27
Кирилл Заика
79′
59
Руслан Барт
17
Артем Макарчук
89′
97
Роман Пасевич
Главный судья
Артур Сагдиев
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти