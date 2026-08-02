Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
4.04
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
3
П1
X
П2

«Нижний Новгород» продлил идеальную серию в Первой лиге

«Нижний Новгород» дома разгромил ярославский «Шинник» в матче 4-го тура Лиги Пари (Первой лиги) — 3:0.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Счет на 9-й минуте открыл защитник Глеб Шильников, во втором тайме отличились Артем Соколов (58) и Николай Калинский (63). Встреча прошла на «Совкомбанк Арене».

Победа стала для нижегородцев четвертой в четырех матчах: команда набрала 12 очков из 12 возможных и сохранила первое место в таблице. Клуб, вылетевший из РПЛ по итогам прошлого сезона, идет к цели вернуться в элиту с первой попытки — и располагает сильнейшей атакой лиги, забив уже 11 мячей. Для «Шинника», у которого 5 баллов и 12-я строчка, поражение продолжило неприятную серию: ярославцы уступают нижегородцам в четвертом очном матче подряд, а последний раз обыгрывали этого соперника еще в 2021 году.

Остальные матчи тура — «Уфа» — «Камаз» и «Велес» — «Ротор» — пройдут 3 августа.

В 5-м туре, 8 августа, «Нижний Новгород» дома примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Шинник» в тот же день сыграет с тульским «Арсеналом».

Нижний Новгород
3:0
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 4
2.08.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена, 8934 зрителя
Главные тренеры
Вадим Гаранин
Денис Бояринцев
Голы
Нижний Новгород
Глеб Шильников
9′
Артем Соколов
(Глеб Пополитов)
58′
Николай Калинский
(Глеб Пополитов)
64′
Составы команд
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
78
Николай Калинский
27
Вячеслав Грулев
17
Глеб Шильников
22
Никита Каккоев
66
Ян Гудков
18
Артем Соколов
70′
7
Иван Бобер
11
Глеб Пополитов
70′
69
Артем Сидоренко
94
Артем Тимофеев
52′
24
Эдгардо Фаринья
72
Тимофей Комиссаров
61′
9
Владислав Сарвели
25
Свен Карич
52′
8
Мамаду Майга
79′
Шинник
51
Тимофей Митров
50
Артем Голубев
23
Никита Чистяков
62
Вадим Карпов
64
Олег Ланин
17
Эдуард Валиахметов
27
Артур Черный
71′
77
Антон Антонов
11
Илья Порохов
57′
10
Альбек Гонгапшев
88
Денис Миронов
57′
24
Илья Азявин
53
Никита Котин
46′
21
Денис Пушкарев
54
Иван Шмаков
70′
7
Даниил Мартовой
90+3′
Статистика
Нижний Новгород
Шинник
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
6
3
Угловые
5
4
Фолы
8
12
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти