«Нижний Новгород» продлил идеальную серию в Первой лиге

Счет на 9-й минуте открыл защитник Глеб Шильников, во втором тайме отличились Артем Соколов (58) и Николай Калинский (63). Встреча прошла на «Совкомбанк Арене».
Победа стала для нижегородцев четвертой в четырех матчах: команда набрала 12 очков из 12 возможных и сохранила первое место в таблице. Клуб, вылетевший из РПЛ по итогам прошлого сезона, идет к цели вернуться в элиту с первой попытки — и располагает сильнейшей атакой лиги, забив уже 11 мячей. Для «Шинника», у которого 5 баллов и 12-я строчка, поражение продолжило неприятную серию: ярославцы уступают нижегородцам в четвертом очном матче подряд, а последний раз обыгрывали этого соперника еще в 2021 году.
Остальные матчи тура — «Уфа» — «Камаз» и «Велес» — «Ротор» — пройдут 3 августа.
В 5-м туре, 8 августа, «Нижний Новгород» дома примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Шинник» в тот же день сыграет с тульским «Арсеналом».
Вадим Гаранин
Денис Бояринцев
Глеб Шильников
9′
Артем Соколов
(Глеб Пополитов)
58′
Николай Калинский
(Глеб Пополитов)
64′
30
Никита Медведев
78
Николай Калинский
27
Вячеслав Грулев
17
Глеб Шильников
22
Никита Каккоев
66
Ян Гудков
18
Артем Соколов
70′
7
Иван Бобер
11
Глеб Пополитов
70′
69
Артем Сидоренко
94
Артем Тимофеев
52′
24
Эдгардо Фаринья
72
Тимофей Комиссаров
61′
9
Владислав Сарвели
25
Свен Карич
52′
8
Мамаду Майга
79′
51
Тимофей Митров
50
Артем Голубев
23
Никита Чистяков
62
Вадим Карпов
64
Олег Ланин
17
Эдуард Валиахметов
27
Артур Черный
71′
77
Антон Антонов
11
Илья Порохов
57′
10
Альбек Гонгапшев
88
Денис Миронов
57′
24
Илья Азявин
53
Никита Котин
46′
21
Денис Пушкарев
54
Иван Шмаков
70′
7
Даниил Мартовой
90+3′
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти