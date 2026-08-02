«Нижний Новгород» продлил идеальную серию в Первой лиге

Победа стала для нижегородцев четвертой в четырех матчах: команда набрала 12 очков из 12 возможных и сохранила первое место в таблице. Клуб, вылетевший из РПЛ по итогам прошлого сезона, идет к цели вернуться в элиту с первой попытки — и располагает сильнейшей атакой лиги, забив уже 11 мячей. Для «Шинника», у которого 5 баллов и 12-я строчка, поражение продолжило неприятную серию: ярославцы уступают нижегородцам в четвертом очном матче подряд, а последний раз обыгрывали этого соперника еще в 2021 году.