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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Генич о Мамаеве и Кокорине: Кошмар… Ну какие они преступники?!

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поддержал коллегу Георгия Черданцева, высказавшись против продления срока пребывания под стражей для экс-футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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Источник: РИА "Новости"

«Кошмар. Думаю, показательной порки и двух месяцев в СИЗО было более чем достаточно… Ну какие они преступники?!» — написал Генич в своем твиттере.

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Сегодня стало известно, что Тверской суд Москвы оставил Кокорина и Мамаева на время следствия в СИЗО до 8 февраля.

В отношение футболистов уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Андрей Санталов

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