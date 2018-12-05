Генич о Мамаеве и Кокорине: Кошмар… Ну какие они преступники?!
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поддержал коллегу Георгия Черданцева, высказавшись против продления срока пребывания под стражей для
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поддержал коллегу Георгия Черданцева, высказавшись против продления срока пребывания под стражей для
«Кошмар. Думаю, показательной порки и двух месяцев в СИЗО было более чем достаточно… Ну какие они преступники?!» — написал Генич в своем твиттере.
Сегодня стало известно, что Тверской суд Москвы оставил Кокорина и Мамаева на время следствия в СИЗО до 8 февраля.
В отношение футболистов уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».
Андрей Санталов