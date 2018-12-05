Генич о Мамаеве и Кокорине: Кошмар… Ну какие они преступники?!

«Кошмар. Думаю, показательной порки и двух месяцев в СИЗО было более чем достаточно… Ну какие они преступники?!» — написал Генич в своем твиттере.

Сегодня стало известно, что Тверской суд Москвы оставил Кокорина и Мамаева на время следствия в СИЗО до 8 февраля.



В отношение футболистов уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».



Андрей Санталов