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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Он не иранец, он туркмен». Дзюба ответил на шутку Азмуна

Звезды «Зенита» готовятся к сезону.

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Санкт-петербургский «Зенит» продолжает тренироваться во время сбора в Австрии. Два дня назад к команде присоединился Артем Дзюба, и шуток на тренировках сразу стало больше.

Сердар Азмун попав в ворота с острого угла, заметил по-английски: «У меня есть техника, я не Дзюба». А затем добавил по-русски, обращаясь к клубному оператору: «Нет, ты видел? Они что думают вообще? Я сказал, что я не Дзюба. он очень хороший человек, техника хорошая…».

Артем на это ответил так: «Что тут опять? Он не иранец, он туркмен».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже «Зенит» победил болгарский «Левски» в товарищеском матче благодаря голу Азмуна с пенальти.

В следующей контрольной игре питерская команда встретится с венгерским «Гонведом».

Андрей Санталов

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