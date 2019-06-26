«Он не иранец, он туркмен». Дзюба ответил на шутку Азмуна
Звезды «Зенита» готовятся к сезону.
Звезды «Зенита» готовятся к сезону.
Сердар Азмун попав в ворота с острого угла, заметил по-английски: «У меня есть техника, я не Дзюба». А затем добавил
Артем на это ответил так: «Что тут опять? Он не иранец, он туркмен».
Позже «Зенит» победил болгарский «Левски» в товарищеском матче благодаря голу Азмуна с пенальти.
В следующей контрольной игре питерская команда встретится с венгерским «Гонведом».
Андрей Санталов