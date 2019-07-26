Спорт Mail.Ru покажет матч «Арсенал» — «Ростов»

Источник: РИА "Новости"

Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.

Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск.

Напомним, что во втором туре сезона «Арсенал» со счетом 3:2 обыграл «Крылья Советов». «Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком», 2:2.