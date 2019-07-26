Спорт Mail.Ru покажет матч «Арсенал» — «Ростов»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Ростовом».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Ростовом».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск.
Напомним, что во втором туре сезона «Арсенал» со счетом 3:2 обыграл «Крылья Советов». «Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком», 2:2.