Новички «Зенита» пробежали через специальный тоннель (видео)

Защитники Вячеслав Караваев и Йордан Осорио прошли церемонию посвящения в игроков «Зенита». Оба футболиста пробежали через специальный тоннель.

Такой тоннель в «Зените» используют и для поздравления игроков с днем рождения. Артем Дзюба недавно тоже должен был его пройти, поэтому вышел на тренировку в хоккейной экипировке.