Новички «Зенита» пробежали через специальный тоннель (видео)
Теперь они в команде.
Теперь они в команде.
Защитники Вячеслав Караваев и Йордан Осорио прошли церемонию посвящения в игроков «Зенита». Оба футболиста пробежали через специальный тоннель.
Такой тоннель в «Зените» используют и для поздравления игроков с днем рождения. Артем Дзюба недавно тоже должен был его пройти, поэтому вышел на тренировку в хоккейной экипировке.
Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» за 8 млн евро. За аренду Осорио питерцы заплатили «Порту» миллион евро.
Андрей Санталов