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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Новички «Зенита» пробежали через специальный тоннель (видео)

Теперь они в команде.

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Источник: РИА "Новости"

Защитники Вячеслав Караваев и Йордан Осорио прошли церемонию посвящения в игроков «Зенита». Оба футболиста пробежали через специальный тоннель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой тоннель в «Зените» используют и для поздравления игроков с днем рождения. Артем Дзюба недавно тоже должен был его пройти, поэтому вышел на тренировку в хоккейной экипировке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» за 8 млн евро. За аренду Осорио питерцы заплатили «Порту» миллион евро.

Андрей Санталов

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