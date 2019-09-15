Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в воскресенье 15 сентября и начнется в 19:00 мск (20:00 по времени Самары).

Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

После восьми туров «Краснодар» занимал первое место в турнирной таблице с 17 набранными очками. Столько же очков было и у занимавших второе и третье места соответственно «Зенита» и «Ростова», однако подопечные Мурада Мусаева опережали соперников по дополнительным показателям.

В последнем, восьмом туре «Краснодар» со счетом 4:2 на выезде обыграл екатеринбургский «Урал». Следующим соперником «быков» в премьер-лиге станет московский ЦСКА. Матч пройдет в Москве 22 сентября.

Самарские «Крылья Советов» после восьми туров занимали 13-е место и находились в зоне стыковых матчей. В активе клуба — 7 набранных очков. В восьмом туре самарцы сыграли вничью с московским «Динамо», 0:0. Следующим соперником «Крыльев» в чемпионате России будет грозненский «Ахмат». Эта встреча пройдет 21 сентября в Грозном.