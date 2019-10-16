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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Про Тедеско сделали клип в стиле «Молодого папы» (видео)

«Спартаку» понравилось.

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Нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско необычно представил твиттер-аккаунт «Спартак коммерческий». Ролик стилизован под интро сериала «Молодой папа».

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Видео так понравилось «Спартаку», что представители клуба вручили его авторам специальный приз.

«Мы просто не смогли пройти мимо креативной презентации нового главного тренера в исполнении тандема @spartakcommerce и @ak9shadow и хотим вручить авторам легендарный биокамин с Владимиром Гранатом», — твитнул «Спартак».

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Авторы «Спартака коммерческого» уже сообщили, что разыграют этот приз среди болельщиков «Спартака».

Андрей Санталов

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