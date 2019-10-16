Про Тедеско сделали клип в стиле «Молодого папы» (видео)
«Спартаку» понравилось.
«Спартаку» понравилось.
Нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско необычно представил
Видео так понравилось «Спартаку», что представители клуба вручили его авторам специальный приз.
«Мы просто не смогли пройти мимо креативной презентации нового главного тренера в исполнении тандема @spartakcommerce и @ak9shadow и хотим вручить авторам легендарный биокамин с Владимиром Гранатом», — твитнул «Спартак».
Авторы «Спартака коммерческого» уже сообщили, что разыграют этот приз среди болельщиков «Спартака».
Андрей Санталов