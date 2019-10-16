Про Тедеско сделали клип в стиле «Молодого папы» (видео)

Видео так понравилось «Спартаку», что представители клуба вручили его авторам специальный приз.

«Мы просто не смогли пройти мимо креативной презентации нового главного тренера в исполнении тандема @spartakcommerce и @ak9shadow и хотим вручить авторам легендарный биокамин с Владимиром Гранатом», — твитнул «Спартак».