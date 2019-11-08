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18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Я не поднимаю руку на женщин». Тарасов пояснил слова о домашнем насилии (видео)

Жена его поддержала.

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Источник: РИА "Новости"

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о скандале, в который попал после влога рэпера T-killah. Там Тарасов заявил, что «пока женщина не беременная, она может получить небольшого леща».

«Друзья, всем привет. Хочу развеять вчерашние слухи, разложу все по пунктам.

Первое. Давайте начнем с того, как называется влог, в котором мы с женой снимались — «Как доехать и не развестись. Тарасов против Костенко». Мы с Саней как бы против наших жен. Мы изначально планировали пошутить и просто вывести на эмоцию. То есть говорить о темах, которых в реальности мы не допускаем в своей жизни. И мне странно, что люди вырвали из контекста одну фразу и распространили ее везде, снимают какие-то выпуски по телевидению.

Кто смотрит Санины влоги, тот знает, что у него есть подводки к каким-то местам. Здесь он тоже сказал, что нам осталось «немножечко повыводить наших дам».

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Теперь тема домашнего насилия. Для меня она, конечно, неприемлема. Я воспитывался в хорошей семьей с правильным пониманием. Поэтому тема домашнего насилия для меня закрыта. Я сам отец двух дочерей, поэтому понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, и к ним будут относиться так, как я к своей жене.

Поэтому дорогие женщины, которые восприняли меня как-то не так. Я, конечно, могу извиниться, но я понимал, что это юмор, думал, что многие не воспримут это всерьез. Но раз восприняли, то я перед вами извиняюсь. Я не поднимаю руку на женщин, люблю свою жену. Всем мира, добра", — рассказал Тарасов.

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Тарасова поддержала и его нынешняя жена Анастасия.

«Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, небеременная, сказала, не обдумав, или вынесла когда-то мозг — ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и так далее», — написала жена игрока в инстаграме.

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Андрей Санталов

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