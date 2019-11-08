«Я не поднимаю руку на женщин». Тарасов пояснил слова о домашнем насилии (видео)
Жена его поддержала.
Жена его поддержала.
«Друзья, всем привет. Хочу развеять вчерашние слухи, разложу все по пунктам.
Первое. Давайте начнем с того, как называется влог, в котором мы с женой снимались — «Как доехать и не развестись. Тарасов против Костенко». Мы с Саней как бы против наших жен. Мы изначально планировали пошутить и просто вывести на эмоцию. То есть говорить о темах, которых в реальности мы не допускаем в своей жизни. И мне странно, что люди вырвали из контекста одну фразу и распространили ее везде, снимают
Кто смотрит Санины влоги, тот знает, что у него есть подводки к
Теперь тема домашнего насилия. Для меня она, конечно, неприемлема. Я воспитывался в хорошей семьей с правильным пониманием. Поэтому тема домашнего насилия для меня закрыта. Я сам отец двух дочерей, поэтому понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, и к ним будут относиться так, как я к своей жене.
Поэтому дорогие женщины, которые восприняли меня
Тарасова поддержала и его нынешняя жена Анастасия.
«Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, небеременная, сказала, не обдумав, или вынесла
Андрей Санталов