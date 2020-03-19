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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба поздравил Кокорина с днем рождения (видео)

Сюрприз от Поля.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что его поздравил с днем рождения звездный игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Российский футболист выложил ролик с поздравлением от француза в своем инстаграме.

«Эй, Александр, как поживаешь? Надеюсь, ты в порядке. Знаю, что сегодня твой день рождения, поздравляю тебя с ним. Благослови тебя господь. Наслаждайся этим днем со своей семьей и друзьями», — сказал Погба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ Кокорин поблагодарил Погба по-французски.

«Merci mon ami, tres gentil (“Спасибо, мой друг, очень приятно” — прим.)».

Кокорину сегодня исполнилось 29 лет. В весенней части чемпионата России Александр забил три года и отдал одну передачу в 4 матчах РПЛ.

Андрей Санталов

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