Погба поздравил Кокорина с днем рождения (видео)
Сюрприз от Поля.
Сюрприз от Поля.
Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что его поздравил с днем рождения звездный игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Российский футболист выложил ролик с поздравлением от француза в своем инстаграме.
«Эй, Александр, как поживаешь? Надеюсь, ты в порядке. Знаю, что сегодня твой день рождения, поздравляю тебя с ним. Благослови тебя господь. Наслаждайся этим днем со своей семьей и друзьями», — сказал Погба.
В ответ Кокорин поблагодарил Погба
«Merci mon ami, tres gentil (“Спасибо, мой друг, очень приятно” — прим.)».
Кокорину сегодня исполнилось 29 лет. В весенней части чемпионата России Александр забил три года и отдал одну передачу в 4 матчах РПЛ.
Андрей Санталов