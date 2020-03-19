Погба поздравил Кокорина с днем рождения (видео)

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что его поздравил с днем рождения звездный игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Российский футболист выложил ролик с поздравлением от француза в своем инстаграме.



«Эй, Александр, как поживаешь? Надеюсь, ты в порядке. Знаю, что сегодня твой день рождения, поздравляю тебя с ним. Благослови тебя господь. Наслаждайся этим днем со своей семьей и друзьями», — сказал Погба.