БК Winline стала спонсором «Зенита» и «Краснодара»

Срок соглашений между Winline и клубами рассчитан на 3 года. Компания получит право размещать свой логотип на игровой форме команд, а болельщиков ждет много совместных активностей и дополнительных сервисов на стадионах.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Питерский «Зенит» является действующим чемпионом России. Клуб — шестикратный чемпион России, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, победитель Суперкубка УЕФА.

В следующем сезоне «Зенит» представит Россию в групповом этапе Лиги чемпионов.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

«Краснодар» занял третье место по итогам завершившегося сезона. Клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.

В следующем сезоне «Краснодар» также выступит в Лиге чемпионов, но начнет путь в турнире с третьего квалификационного раунда.