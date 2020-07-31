Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
1.08
Брешиа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.08
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1.08
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1.08
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

БК Winline стала спонсором «Зенита» и «Краснодара»

Букмекерская компания Winline заключила спонсорские соглашения с футбольными клубами «Зенит» и «Краснодар».

Наверх

Срок соглашений между Winline и клубами рассчитан на 3 года. Компания получит право размещать свой логотип на игровой форме команд, а болельщиков ждет много совместных активностей и дополнительных сервисов на стадионах.

Зенит (Санкт-Петербург)

Питерский «Зенит» является действующим чемпионом России. Клуб — шестикратный чемпион России, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, победитель Суперкубка УЕФА.

В следующем сезоне «Зенит» представит Россию в групповом этапе Лиги чемпионов.

Краснодар (Краснодар)

«Краснодар» занял третье место по итогам завершившегося сезона. Клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.

В следующем сезоне «Краснодар» также выступит в Лиге чемпионов, но начнет путь в турнире с третьего квалификационного раунда.

Чемпионат России по футболу в сезоне 2020/2021 начнется 8 августа. «Зенит» в первом туре сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 18:00 мск. «Краснодар» 9 августа в гостях сыграет с «Уфой», начало матча — 17:00 мск.

В РПЛ новый лимит — «8+17» в заявке: кто из клубов в зоне риска?
Рейтинг НХЛ перед Кубком Стэнли. Овечкин и Малкин — вне топ-5
Великий иллюзионист. «Спартак» вместо Европы — это крах Кокорина
СМИ: Ибрагимович намерен остаться в «Милане»
Итальянский клуб отказался покупать россиянина из-за цены
Малышко уйдет из биатлона, если найдет работу вне спорта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь