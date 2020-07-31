БК Winline стала спонсором «Зенита» и «Краснодара»
Букмекерская компания Winline заключила спонсорские соглашения с футбольными клубами «Зенит» и «Краснодар».
Букмекерская компания Winline заключила спонсорские соглашения с футбольными клубами «Зенит» и «Краснодар».
Срок соглашений между Winline и клубами рассчитан на 3 года. Компания получит право размещать свой логотип на игровой форме команд, а болельщиков ждет много совместных активностей и дополнительных сервисов на стадионах.
Питерский «Зенит» является действующим чемпионом России. Клуб — шестикратный чемпион России, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, победитель Суперкубка УЕФА.
В следующем сезоне «Зенит» представит Россию в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Краснодар» занял третье место по итогам завершившегося сезона. Клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.
В следующем сезоне «Краснодар» также выступит в Лиге чемпионов, но начнет путь в турнире с третьего квалификационного раунда.
Чемпионат России по футболу в сезоне 2020/2021 начнется 8 августа. «Зенит» в первом туре сыграет на выезде с волгоградским «Ротором». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 18:00 мск. «Краснодар» 9 августа в гостях сыграет с «Уфой», начало матча — 17:00 мск.