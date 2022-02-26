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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Решающая часть чемпионата России по футболу стартует сегодня и сразу дарит болельщикам главное московское дерби.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

Первое, что можно сказать о самом громком дерби чемпионата России — его исход и так в последние годы был совершенно непредсказуем, а теперь и подавно. У «Спартака» сменился штаб, его возглавил загадочный итальянец Паоло Ваноли, который только начинает самостоятельную тренерскую карьеру на клубном уровне (впрочем, все хорошо помнят, как ее начал Массимо Каррера). В ЦСКА тоже несколько изменений, воссоединились на тренерской скамейке братья Березуцкие. Обе команды активно провели трансферное окно, приобретали новичков, расставались с теми, кто не устраивает. Даже не будем анализировать результаты матчей на зимних сборах, потому что они закладывают физическую и тактическую базу, а их итог не имеет никакого значения. Достаточно напомнить последние трансферы, чтобы понять, что нас ждет матч двух во многом новых коллективов.

Изменения в составе «Спартака»:

Пришли вратарь Илья Свинов, защитники Леон Классен и Никита Чернов, полузащитники Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич, нападающий Шамар Николсон.

Ушли защитник Илья Гапонов, полузащитники Йоррит Хендрикс и Александр Ломовицкий, нападающие Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе, а Артем Ребров и Андрей Ещенко завершили карьеру.

Изменения в составе ЦСКА:

Пришли полузащитники Хесус Медина, Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен, нападающий Хорхе Карраскаль.

Ушли защитники Виктор Васин и Седрик Гогуа, полузащитники Константин Кучаев, Кристиан Бистрович и Эмиль Бохинен, нападающий Федор Чалов.

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Встреча первого круга на домашней арене ЦСКА завершилась минимальной победой красно-синих благодаря голу Антона Заболотного в концовке. Отчасти поэтому армейцы и опережают спартаковцев на 7 очков в таблице, занимая четвертое место, в то время как Паоло Ваноли стартует в России с 9-й позиции. С учетом всего, что происходило со «Спартаком» и ЦСКА за последний год — не самая существенная разница. Правда, армейцы претендуют на попадание в еврокубки, если выйдет дотянуться до «Динамо», даже и в квалификацию Лиги чемпионов, а «Спартаку» для начала нужно в очередной раз построить с нуля что-то новое, а потом уже думать о местах в таблице. К тому же для них-то еврокубки совсем не за горами, уже 10 марта красно-белым играть в Лейпциге против своего бывшего главного тренера Доменико Тедеско в рамках ⅛ финала Лиги Европы.

На что ставить

«Спартак» — ЦСКА

Самой очевидной, на наш взгляд ставкой, на московское дерби выглядит тотал меньше. В тяжелых погодных условиях конца февраля в столице, в первой же игре после долгих сборов, в обновленных составах и, возможно, даже с новыми тактическими схемами и идеями, которые пока не были отработаны в официальных матчах вряд ли мы увидим град забитых мячей. Тем более в очной встрече принципиальных и приблизительно равных соперников.

Специалисты БК Olimpbet полностью согласны с тем, что расклад сил на сегодня примерно равный, и отдают лишь незначительное предпочтение «Спартаку» (коэффициент 2.57 на победу против 2.87 на поражение), наверное, просто потому что красно-белые играют на своем стадионе. С учетом всего вышесказанного (погода, состояние после сборов, изменения в составах и штабах) можно попробовать поставить на ничейный исход, который стратегически не станет неудачей ни для тех, ни для других. Ставка на ничью с тоталом меньше 3 в случае успеха увеличит вашу сумму в 4,94 раза.

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Игорь Борунов

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