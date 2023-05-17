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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Спартака» разбил яйцо об голову игрока ЦСКА

Перед матчем с ЦСКА Никита Чернов разбил яйцо об голову нападающего ЦСКА Федора Чалова.

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Источник: скриншот из видеоролика

Форвард армейцев Фёдор Чалов выложил видео, на котором расплачивается за проигранный спор.

«С такими друзьями корону не наденешь. Как вы знаете, я проспорил спор и выполняю наказание. Хотя в таком споре даже проиграть не обидно. Поехали. Только не по затылку», — сказал Чалов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одним из тех, кто разбил яйцо об голову Чалова, был защитник «Спартака» Никита Чернов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 21 мая в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

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