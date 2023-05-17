Защитник «Спартака» разбил яйцо об голову игрока ЦСКА
Перед матчем с ЦСКА Никита Чернов разбил яйцо об голову нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Перед матчем с ЦСКА Никита Чернов разбил яйцо об голову нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Форвард армейцев Фёдор Чалов выложил видео, на котором расплачивается за проигранный спор.
«С такими друзьями корону не наденешь. Как вы знаете, я проспорил спор и выполняю наказание. Хотя в таком споре даже проиграть не обидно. Поехали. Только не по затылку», — сказал Чалов.
Одним из тех, кто разбил яйцо об голову Чалова, был защитник «Спартака» Никита Чернов.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 21 мая в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.